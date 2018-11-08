08 Kasım 2018, 23:43
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Nusret Gökçe'den, Kadına Şiddete Hayır Videosu!

'Saltbae' hareketiyle dünya çapında üne kavuşan sosyete kasabı Nusret Gökçe, paylaştığı video ile kendi tarzıyla kadına yönelik şiddete tepki gösterdi. Gökçe'nin bir takipçisi paylaşıma, "Ahmet Kural'a iyi gönderme olmuş. Tebrik ederim." yorumunu yaptı.

Kendi özgü hareketiyle milyonlarca kişi tarafından takip edilen sosyete kasabı Nusret Gökçe, sosyal medya paylaşımıyla kadına yönelik şiddete tepki gösterdi.

"AHMET KURAL'A İYİ GÖNDERME OLMUŞ"

Instagram hesabından bir video paylaşan Nusret Gökçe, paylaşıma, "Kadına şiddete hayır!!" notunu ekledi. Gökçe'nin videosu kısa süre içerisinde yüz binlerce kişi tarafından izlendi ve yorum yağmuruna tutuldu. Gökçe'nin bir takipçisi paylaşıma, "Nusret Gökçe adamsın, seviyoruz seni" yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, " Ahmet Kural'a iyi gönderme olmuş. Tebrik ederim." yorumunu yaptı.

Ahmet Kural,Nusret Gökçe,Gökçe
08 Kasım 2018 Perşembe 23:43



YORUMLAR (13)
ENES: eti bile döverek terbiye ediyor nusret
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ENES FURKAN: Nusret sen git ülkesi ac Maduro`yu besle ortaya da fazla laf atma asagi kalir yanin yok.
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DOPDOĞRU : MS: Sende etleri dövmüyonmu ....
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KAYHAN: Kadına şiddet uygulamadan nasıl baş edeceğiz birisi bana anlatsın. Kadın milletinin ilacı dayak tır. Unutmayın
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FATMA HAN: Kadın çenesine ve namusuna sahip olsun. Erkek kadının kölesi olur.
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