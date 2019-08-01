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Nusret Yıldırım, Pınar Karşıyaka'da

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde kadrosunu yenileyen Pınar Karşıyaka bir takviye daha gerçekleştirdi.

01.08.2019 16:41 Nusret Yıldırım, Pınar Karşıyaka'da
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde kadrosunu yenileyen Pınar Karşıyaka bir takviye daha gerçekleştirdi. Yeşil-kırmızılılar son olarak Türk Telekom forması giyen forvet Nusret Yıldırım'la anlaştı. Türk Telekom'da ligde 24, Avrupa kupalarında ise 6 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncunun 1 yıllık sözleşmeye imza attığı açıklandı. Galatasaray'da kariyerine başlayan Nusret, Beykoz, İstanbulspor, Erdemirspor, Mersin Büyükşehir Belediyespor, Trabzonspor, Banvit ve Acıbadem Üniversitesi'nde de oynadı.



Pınar Karşıyaka, Türk Telekom, Nusret Gökçe, Spor

Kaynak: DHA

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