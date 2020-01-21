Nutanix: Küresel şirketlerin yüzde 85'i hibrit bulutu seçiyor

Nutanix'in Kurumsal Bulut Endeksi 2019 verilerine göre şirketlerin yüzde 85'i ideal kullanım için hibrit bulutu seçiyor.

Gelişmiş güvenlik çözümleri ve sunduğu maliyet tasarrufu nedeniyle bulut bilişim, dijital çağda şirketlerin rekabet gücünü artırmaya ve yaygınlaşmaya devam ediyor. Bazı kurumlar kendi bünyelerindeki bulut özellikli IT altyapılarını kullanıyor. Bunlar, kurumsal bir veri merkezinde çalışan veya bir üçüncü taraf hizmet sağlayıcısı tarafından özel olarak barındırılan özel bulut sistemleri (private cloud) olarak nitelendiriliyor. Bunun yanında, Microsoft gibi, üçüncü taraf global bulut hizmet sağlayıcılarından hizmet olarak alınan bulut hizmetleri de şirketlere avantajlar sunuyor (public cloud). Bulut kullanmak isteyen şirketler, kendi ihtiyaçlarına göre bu iki seçeneğin karışımını sunan hibrit bulut servislerini seçebiliyor; kurumsal uygulamalarını kendi IT altyapılarında, diğer hizmetlerini ise global olarak sağlanan bulut hizmetlerinde çalıştırabiliyor.

Mümkün olan en düşük veri açığı kalma riskiyle birlikte bulut bilişimin esneklik, ölçeklenebilirlik ve maliyet verimliliği gibi tüm avantajlarını sunan hibrit bulut, "olası tüm seçeneklerin en iyisi" platform olarak öne çıkıyor.

Hibrit Azure ile yüzde 40 maliyet avantajı

Sunduğu maliyet avantajı ve güvenlik gibi faydaları nedeniyle bulut kullanımının hızla artmakta olduğunu ve Orta Doğu bölgesindeki şirketlerin yüzde 43'ünün gelecek iki yıl içinde hibrit bulut kullanmaya başlayacağını öngören Microsoft Azure & Hibrit Bulut Platformları Direktörü Cüneyt Batmaz, verilerle ilgili şu yorumu yaptı:

"Günümüz ve geleceğin teknolojilerinin bulut olmadan çalışmasının imkanı yok. Bugün buluta geçmek, şirketinizi birinci sınıf bir eve taşımak gibi bir dönüşüm yaşatıyor. Biz, 140 ülkede güvenle kullanılan Microsoft olarak Azure ve Office 365 ürünlerimizle, IT'de maliyet avantajından güvenli operasyonlara, sistemlerin güncel tutulmasından etkili kaynak yönetimine kadar, şirketleri güçlendiren ve rekabette onları öne geçiren hizmetler sunuyoruz. Azure Hibrit bulut servisimizle, işletmeler verilerini hem şirket içi özel bulutlarında depolayabiliyor hem de Azure'un üstün özelliklerinden faydalanabiliyor. Örneğin, büyük IT altyapısı yatırımına sahip bankalar gibi kurumlar için hibrit bulut çok önem taşıyor. Azure Stack gibi çözümlerimizle bankalar aynı anda yeni bulut teknolojilerini benimserken kendi bilgisayar sistemlerindeki operasyonlarını sürdürebiliyor. Azure Hibrit avantajlarından faydalanan kurumlar lisans yatırımlarını kullanarak sanal makinelerde yüzde 40 tasarruf elde edebiliyor, yapay zeka destekli akıllı gerçek zamanlı iç görülerle müşterilerine derinlikli deneyimler sunuyor."