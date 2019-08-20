Haberler» Ekonomi» Haber

Nutricia BDT'de üst düzey atama

Danone ailesine 2010 yılında Nutricia Medikal Beslenme Türkiye ve HUB Genel Müdürü olarak katılan Cem Küçükcan, Nutricia BDT, Türkiye, Orta Doğu ve Dış Pazarlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atandı.

20.08.2019 14:35 Nutricia BDT'de üst düzey atama
Danone ailesine 2010 yılında Nutricia Medikal Beslenme Türkiye ve HUB Genel Müdürü olarak katılan Cem Küçükcan, Nutricia BDT, Türkiye, Orta Doğu ve Dış Pazarlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atandı.
Sağlık sektöründeki kariyerine 1997 yılında başlayan Küçükcan, çokuluslu ilaç şirketlerinde yöneticilik rolleri üstlendi. Danone ailesine 2010 yılında Nutricia Medikal Beslenme Türkiye ve HUB Genel Müdürü olarak katıldı. Küçükcan, görevi süresince Türkiye'nin bölgesel faaliyetlerini genişletmesini ve yerel olarak markalarının güçlenmesini sağladı. Ardından 2014 yılında İngiltere ve İrlanda Genel Müdürü olarak atanan Küçükcan, 2017 yılından bu yana Nutricia Medikal Beslenme Avrupa'dan sorumlu Bölge Başkanı olarak görev alıyordı. (Fotoğraflı)



Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta Doğu, Türkiye, Danone, Ekonomi

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
15:49   İzmir'deki orman yangınına müdahale sürüyor
15:49   Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi
15:49   Bakan Varank'tan Eminönü esnafına müjde
15:41   Samsun konut satışları
15:39   İspanyol STK gemisinde gergin bekleyiş sürüyor
15:38   Hazine 846.5 milyon liralık kira sertifikası ihraç etti
15:34   Kurum'dan yanan ormanlara ilişkin açıklama