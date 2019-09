NVIDIA, GeForce RTX satın alan oyunculara Call of Duty: Modern Warfare hediye ediyor!



NVIDIA ve Activision, bugün itibarıyla GeForce RTX tabanlı GPU tercih edecek oyuncular için Call of Duty: Modern Warfare bundle kampanyasını duyurdu.NVIDIA'dan Call of Duty: Modern Warfare Hediye eden kampanya hakkında bilgiler…



Kampanya kapsamında sınırlı bir süre için, NVIDIA'nın en seçkin modellerinden GeForce RTX 2080 TI, 2080 SUPER, 2080, 2070 SUPER; 2070, 2060 SUPER veya 2060 tabanlı grafik kartına sahip bir masaüstü PC veya laptop satın alacak oyunculara, 25 Ekim tarihinde piyasaya sürülmesi planlanan ve merakla beklenen Call of Duty: Modern Warfare oyunu hediye edilecek.



Call of Duty – Daha önce hiç görmediğiniz gibi!



GeForce RTX oyuncuları, "first-person shooters" tarzı oyunlar arasında bugüne kadarki en çok merak edilen ve beklenen oyunlardan biri olan Call of Duty: Modern Warfare'i sürükleyici ışın izlemeli grafiklerle deneyimleme imkanına sahip olacak.



Call of Duty: Modern Warfare'in resmi PC partneri olan NVIDIA, oyuna gerçek zamanlı ışın izleme ve Adaptive Shading teknolojilerini getirmek üzere, Activision ve Infinity Ward ile yakın işbirliği içinde çalışıyor.



NVIDIA, Infinity Ward ve Activision'ın üzerinde birlikte çalıştıkları daha önce hiç görülmemiş seviyelerdeki; Call of Duty: Modern Warfare grafikleri, NVIDIA'nın Gamescom 2019'da yayınladığı fragmanda görülebilir



Açık Beta hazır…



Savaşın ortasına atlamak için oyunun çıkış tarihi 25 Ekim'e kadar beklemek istemeyen oyuncular, 19 Eylül'de çıkacak Call of Duty: Modern Warfare PC açık betasını oynayarak, PC açık beta için optimize edilen NVIDIA'nın yeni Game Ready sürücüsü sayesinde harika bir deneyim yaşayabilecek.



Işın İzleme devrimi…



Gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisi oyunların yaratılış şeklini değiştiriyor ve elde edilecek görüntü kalitesini önemli ölçüde artırıyor. Işın izleme teknolojisi, endüstri standardı API'lerin yanında bir dizi popüler ve özel oyun motoru desteği ile; dünyanın önde gelen yayıncılarının en çok tercih edilen oyunlarını içeren güçlü bir ekosisteme dayanıyor.



Call of Duty: Modern Warfare, çarpıcı görseller oluşturmak için ışın izlemesini kullanan bir başka büyük; AAA sınıfı oyun olarak öne çıkıyor ve bu teknolojinin oyun ekosisteminde yakaladığı momentumu ortaya koyuyor.



GeForce RTX Call of Duty: Modern Warfare kampanya

Kaynak: Teknotalk.com