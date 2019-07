NVIDIA, GeForce RTX SUPER serisini piyasaya sürüyor

NVIDIA, GeForce RTX SUPER serisini piyasaya sürüyorNVIDIA oyun GPU'larına yenilerini ekleyerek seriyi güçlendiriyor. Bir yıla yakın süren mimari ve işleme optimizasyonlarının sonucu tasarlanan GeForce RTX SUPER GPU'ları, sınıfındaki tüm oyun GPU'ları arasında oyunculara en hızlı oyun performansını ve en iyi güç verimini son teknoloji özelliklerle birlikte sunuyor.NVIDIA PC Bölümü Başkan Yardımcısı Jeff Fisher;"Gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisini kullanan, onlarca milyon GPU, endüstri standartı API'lar, önde gelen oyun motorları ve tüm çok satan popüler oyunları kapsayan muazzam bir ekosistem mevcut. Bu harika SUPER ekran kartı serisi rekabetçi oyunculara, yeni gelecek, popüler ışın izleme teknolojisini destekleyen oyunlarda daha fazla performans sağlıyor." dedi.Işın izleme, filmlere ultra gerçekçi görsel efektlerini vermek için kullanılan gelişmiş bir grafik tekniği idi.Sadece Geforce RTX, gelişmiş gölgelendirme, programlanabilir ışın izleme ve çekirdek işleme süreçleriyle, ışın izleme teknolojisini gerçek zamana taşıyor. Işın izleme teknolojisi; endüstri standardı kabul edilen Microsoft DirectX Raytracing (DXR) ve Vulkan gibi API'lar ile Unreal Engine, Unity, Frostbite, ID Tech, Nortlight, 4A Engine ve daha fazla oyun motorunu destekliyor.Geçtiğimiz ay düzenlenen Computex ve E3 fuarları, gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisi için bir dönüm noktası oldu. Bu organizasyonlarda, sayıları gün geçtikçe artan oyun geliştiriciler, çarpıcı görseller yaratmak için gelecek oyunlarında ışın izleme teknolojisini kullanacaklarını duyurdular.Bu oyunlar arasında Call of Duty: Modern Warfare, Control, Cyberpunk 2077, Doom Eternal, Sword and Fairy 7, Watch Dogs: Legion ve Wolfenstein: Youngblood yer aldı. Halihazırda ışın izleme teknolojisini kullanan bazı oyunlar arasında ise Battlefield V, Metro Exodus Quake II RTX, Shadow of the Tomb Raider ve Stay in the Light bulunuyor.Yeni SUPER serisi RTX GPU'ların başlıca özellikleri aşağıdaki gibi: GeForce RTX 2060 SUPER GPU (Çıkış tarihi 9 Temmuz/ Başlangıç Fiyatı –ABD- $399)RTX 2060'a göre %22'ye kadar daha hızlı (ortalama %15)8GB GDDR6 – RTX 2060'dan 2GB daha fazla bellekGTX1080'den daha hızlı7+7 TOP (FP32+INT32) ve 57 Tensor TFLOPGeForce RTX 2070 SUPER GPU (Çıkış tarihi 9 Temmuz/ Başlangıç Fiyatı -ABD- $499)RTX 2070'den %24'e kadar daha hızlı (ortalama %16)GTX 1080 TI'dan daha hızlı9+9 TOP (FP32+INT32) ve 73 Tensor TFLOPGeForce RTX 2080 SUPER GPU (Çıkış tarihi 9 Temmuz/ Başlangıç Fiyatı –ABD- $699)15.5 Gbps'a kadar hafıza hızıTITAN XP'den daha hızlı11+11 TOP (FP32+INT32) ve 89 Tensor TFLOPGeForce RTX GPU'lar, çoklu ve ileri seviye oyun özelliklerini destekliyor. Gerçek Zamanlı Işın İzleme özelliğine sahip tek GPU olmalarının yanı sıra; NVIDIA DLSS (Derin Öğrenme Süper Örnekleme) ile Yapay Zeka işleme performansında (130 Tensör TFLOPS beygir gücüne kadar) bir artış sağlıyor. Aynı zamanda Mesh Shading ve NVIDIA Adaptive Shading (NAS) gibi gelişmiş özellikleri destekleyen yegane modeller olarak öne çıkıyor.NAS, en yüksek performans ve görüntü kalitesi için, hareket ve içeriğe uyarlamalı gölgeleme de dahil olmak üzere, Variable Rate Shading özelliğiyle yeni nesil VR deneyimi sunan, oyuncuların göz takibiyle birlikte kullandığında detayları ortaya koyan Foveated Rendering'i de destekliyor.Tüm NVIDIA GPU'lar, PC oyunlarını daha erişilebilir kılan ve benzersiz; kullanımı kolay oyun içi özellikler sağlayan bir uygulama olan GeForce Experience™ ile birlikte geliyor. GeForce Experience; oyundaki en iyi anları otomatik olarak yakalayan NVIDIA Highlights içeriyor; NVIDIA Ansel oyuncuların çarpıcı oyun içi ekran görüntülerini almasını sağlıyor ve NVIDIA Freestyle da oyuncuların oyunlarının görünümünü 15'ten fazla işleme sonrası filtre ve görüntü netleştirme; renk körlüğü ve fotoğraf gerçekliği ayarları dahil 38 farklı konfigürasyonla özelleştirmelerine imkan tanıyor. Oyuncular, yayılan mavi ışık miktarını azaltan özel gece modunu dahi kullanabiliyor, böylece gece boyunca oyun oynadıktan sonra daha rahat bir uyku uyuyabiliyor.9 Temmuz'dan başlayarak sınırlı bir süre için, GeForce RTX 2060 SUPER; GeForce RTX 2070 SUPER veya GeForce RTX 2080 SUPER tabanlı bir grafik kartı veya masaüstü PC satın alacaklar; yanında Gerçek Zamanlı Işın İzleme teknolojisini destekleyen, ödüllü Control ve Wolfenstein: Youngblood oyunlarına da ücretsiz sahip olacak.