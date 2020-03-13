Nwankwo Kanu'nun Feyenoord'a Attığı Gol
Mayıs 2015'te oynanan ve Ajax'ın Feyenoord'u 5-0 mağlup ettiği maçta Nwankwo Kanu harika bir gol atıyor. Nijeryalı forvet ceza sahası içinde buluştuğu topta Feyenoord savunmasını tek başına geçerek Hollanda derbisinde takımının galibiyetine önemli katkı sağlıyor.
13.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:00
Mayıs 2015'te oynanan ve Ajax 'ın Feyenoord 'u 5-0 mağlup ettiği maçta Nwankwo Kanu harika bir gol atıyor. Nijeryalı forvet ceza sahası içinde buluştuğu topta Feyenoord savunmasını tek başına geçerek Hollanda derbisinde takımının galibiyetine önemli katkı sağlıyor.
Kaynak: Dugout
Etiketler : Nwankwo Kanu, Feyenoord, Ajax, Spor
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