Menü
Haberler ›› Spor ››Nwankwo Kanu'nun Feyenoord'a Attığı Gol - Spor

Nwankwo Kanu'nun Feyenoord'a Attığı Gol

Mayıs 2015'te oynanan ve Ajax'ın Feyenoord'u 5-0 mağlup ettiği maçta Nwankwo Kanu harika bir gol atıyor. Nijeryalı forvet ceza sahası içinde buluştuğu topta Feyenoord savunmasını tek başına geçerek Hollanda derbisinde takımının galibiyetine önemli katkı sağlıyor.

13.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:00
Mayıs 2015'te oynanan ve Ajax 'ın Feyenoord 'u 5-0 mağlup ettiği maçta Nwankwo Kanu harika bir gol atıyor. Nijeryalı forvet ceza sahası içinde buluştuğu topta Feyenoord savunmasını tek başına geçerek Hollanda derbisinde takımının galibiyetine önemli katkı sağlıyor. Nwankwo Kanu'nun Feyenoord'a Attığı Gol

Kaynak: Dugout

Etiketler : Nwankwo Kanu, Feyenoord, Ajax, Spor

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıklıyor Spor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıklıyor
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı Spor
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor Spor
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek Spor
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü Spor
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı Spor
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı