Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

NYC Belediye Başkanı Blasio, Kovid-19 için yüz maskesi üreten fabrikayı gezdi Açıklaması

NEW New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, New York City'nin (NYC) Brooklyn şehrinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için yüz maskesi üretimine başlayan fabrikayı ziyaret etti.

27.03.2020 00:14 | Son Güncelleme: 27.03.2020 00:14
NYC Belediye Başkanı Blasio, Kovid-19 için yüz maskesi üreten fabrikayı gezdi Açıklaması
NEW New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, New York City'nin (NYC) Brooklyn şehrinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için yüz maskesi üretimine başlayan fabrikayı ziyaret etti.
Çarşamba günü açılan fabrikada, New York'taki hastanelerde Kovid-19 salgını tedavisinde sağlık çalışanlarının en çok ihtiyaç duyduğu malzemelerden biri olan yüz maskesi üretilmeye başladı.
Fabrikada incelemelerde bulunan NYC Belediye Başkanı de Blasio, "Bu savaş dönemi fabrikasıdır, sizler de bizim kahramanlarımızsınız. Bu yüz maskeleri birçok hayat kurtaracak. Savaşlarda malzeme bitince kendiniz üretirsiniz." dedi.
Fabrika fikri ile gelen girişimcileri tebrik eden NYC Belediye Başkanı, bu girişimin, oturup beklemedikleri, mücadele için bir şeyler yaptıklarının kanıtı olduğunu söyledi.
Brooklyn'in Navy Yard sanayi bölgesindeki fabrikada iki gün içinde 120 bin maske üreten işçilere teşekkürlerini bizzat ileten de Blasio, yapılan işin "paha biçilemez" olduğunu, diğerlerine de örnek olması gerektiğini belirtti.
New York Valisi Andrew Cuomo, çarşamba günü, 40 bin sağlık uzmanının Kovid-19 salgını ile mücadele için gönüllü olarak kayıt yaptırdığını duyurmuş, bugün ise eyaletin, şehir merkezlerinin dışında geçici saha hastaneleri kurmak için alan keşfi üzerinde çalıştıklarını bildirmişti.
Nüfusun 8 milyonu aştığı NYC, eyalette salgının en yoğun görüldüğü bölge olurken, New York eyaleti 20 bini aşan vaka sayısı ile ABD'de koronavirüs salgınının merkez üssü durumunda.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Çarşamba, Brooklyn, New York, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››NYC Belediye Başkanı Blasio, Kovid-19 için yüz maskesi üreten fabrikayı gezdi Açıklaması - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Fransa, koronada sonuç veren ilacın tedavide kullanılmasına izin verdi Haberler
Fransa, koronada sonuç veren ilacın tedavide kullanılmasına izin verdi
THY’nin New York seferlerine koronavirüs engeli Haberler
THY'nin New York seferlerine koronavirüs engeli
Ölü sayısı 75’e çıkınca İmamoğlu sokağa çıkma yasağı çağrısı yaptı Haberler
Ölü sayısı 75'e çıkınca İmamoğlu sokağa çıkma yasağı çağrısı yaptı
Polis, bağırıp üzerine yürüdüğü yaşlı adamdan özür diledi Haberler
Polis, bağırıp üzerine yürüdüğü yaşlı adamdan özür diledi
Koronavirüsün akciğerlerde yol açtığı hasar böyle görüntülendi Haberler
Koronavirüsün akciğerlerde yol açtığı hasar böyle görüntülendi
Pazarlarda zaruri ihtiyaçların dışındaki ürünlerin satışı yasaklandı Haberler
Pazarlarda zaruri ihtiyaçların dışındaki ürünlerin satışı yasaklandı
Türkiye, koronavirüs vaka sayısında bir günde 6 sıra birden yükseldi Haberler
Türkiye, koronavirüs vaka sayısında bir günde 6 sıra birden yükseldi
102 yıl önceki salgından kurtulan adam koronavirüs için altın kuralları verdi Haberler
102 yıl önceki salgından kurtulan adam koronavirüs için altın kuralları verdi

Son Dakika Güncel Haberleri

01:04: Hamas, Suudi Arabistan'dan Filistinli tutukluları serbest bırakmasını istedi - Haber 01:04: Gana'da Kovid-19 nedeniyle 808 mahkuma af - Haber 01:03: THY, NEW YORK SEFERLERİNİ KORONAVİRÜS NEDENİYLE DURDURDU - Haber 00:58: Manisa'da iş yeri yangını - Haber 00:54: İsrail'in en büyük muhalefet ittifakı istifalarla beraber fiilen dağıldı - Haber 00:52: ABD, koronavirüs vakalarında Çin'i geride bırakarak salgının yeni merkez üssü oldu - Haber 00:22: Fransa sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin koronavirüse karşı kullanımına izin verdi - Haber 23:56: Koronavirüsün akciğerlere verdiği zarar sanal gerçeklik videosu ile gözler önüne serildi - Haberler 23:49: İmamoğlu'ndan sokağa çıkma yasağı mesajı: Radikal kararlar almalıyız - Haber 23:47: Polis, bağırıp üzerine yürüdüğü yaşlı adamdan özür diledi - Haber 23:28: Türkiye, en çok koronavirüs vakasının görüldüğü 15. ülke oldu - Haber