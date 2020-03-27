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NYC Belediye Başkanı Blasio, Kovid-19 için yüz maskesi üreten fabrikayı gezdi - NEW

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, New York City'nin (NYC) Brooklyn şehrinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için yüz maskesi üretimine başlayan fabrikayı ziyaret etti.

27.03.2020 09:08 | Son Güncelleme: 27.03.2020 09:12
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, New York City'nin (NYC) Brooklyn şehrinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için yüz maskesi üretimine başlayan fabrikayı ziyaret etti.
Çarşamba günü açılan fabrikada, New York'taki hastanelerde Kovid-19 salgını tedavisinde sağlık çalışanlarının en çok ihtiyaç duyduğu malzemelerden biri olan yüz maskesi üretilmeye başladı.
Fabrikada incelemelerde bulunan NYC Belediye Başkanı de Blasio, "Bu savaş dönemi fabrikasıdır, sizler de bizim kahramanlarımızsınız. Bu yüz maskeleri birçok hayat kurtaracak. Savaşlarda malzeme bitince kendiniz üretirsiniz." dedi.
Fabrika fikri ile gelen girişimcileri tebrik eden NYC Belediye Başkanı, bu girişimin, oturup beklemedikleri, mücadele için bir şeyler yaptıklarının kanıtı olduğunu söyledi.
Brooklyn'in Navy Yard sanayi bölgesindeki fabrikada iki gün içinde 120 bin maske üreten işçilere teşekkürlerini bizzat ileten de Blasio, yapılan işin "paha biçilemez" olduğunu, diğerlerine de örnek olması gerektiğini belirtti.
New York Valisi Andrew Cuomo, çarşamba günü, 40 bin sağlık uzmanının Kovid-19 salgını ile mücadele için gönüllü olarak kayıt yaptırdığını duyurmuş, bugün ise eyaletin, şehir merkezlerinin dışında geçici saha hastaneleri kurmak için alan keşfi üzerinde çalıştıklarını bildirmişti.
Nüfusun 8 milyonu aştığı NYC, eyalette salgının en yoğun görüldüğü bölge olurken, New York eyaleti 20 bini aşan vaka sayısı ile ABD'de koronavirüs salgınının merkez üssü durumunda.
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NYC Belediye Başkanı Blasio, Kovid-19 için yüz maskesi üreten fabrikayı gezdi - NEW

Kaynak: AA

Etiketler: Çarşamba, Brooklyn, New York, Güncel

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NYC Belediye Başkanı Blasio, Kovid-19 için yüz maskesi üreten fabrikayı gezdi - NEW

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