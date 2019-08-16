Nzonzi, Galatasaray'dan yıllık 3 milyon 250 bin euro alacak!

Galatasaray, Steven Nzonzi'ye 2019-2020 sezonu için 3 milyon 250 bin euro garanti ücret ödeneceğini KAP'a bildirdi.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbolcu Steven N'Kemboanza Mike Christopher Nzonzi ve Kulübü A.S. Roma S.P.A. ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun Kulübüne 2019-2020 sezonu için geçici transfer ücreti ödenmeyecektir.

SATIN ALMA OPSİYONU 16 MİLYON EURO

Yapılan anlaşmaya göre 30.06.2020 tarihine kadar Şirketimizin 16.000.000 Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu veya 500.000 Euro karşılığında 2020-2021 sezonu için tekrar geçici transfer opsiyonu bulunmaktadır. Şirketimiz ayrıca 2020-2021 sezonunda oyuncunun tekrar geçici transferini sağladığı takdirde ilgili sezonun sonunda 13.000.000 Euro bedel ile oyuncuyu satın alma opsiyonuna sahiptir. Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 3.250.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."