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Nzonzi'nin babası Galatasaray'dan 1 milyon 625 bin euro istiyor

Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Steven Nzonzi'nin babası Fidele Nzonzi İstanbul'a geldi. Fidele Nzonzi, sarı-kırmızılı yönetimden sözleşme feshi için 1 milyon 625 bin euro talep etti.

16.12.2019 20:35 | Son Güncelleme: 16.12.2019 20:55

'da maçı öncesi kiralık olarak forma giyen orta saha oyuncusu Steven Nzonzi kadro dışı bırakılmıştı. İtalya Serie A ekibi 'dan kiralanan Fransız futbolcunun kadro dışı bırakılmasıyla ilgili, oyuncunun disiplinsiz tavırları gerekçe gösterilmişti. Yine bir İtalyan ekibi Torino'nun transfer listesinde olduğu iddia edilen Nzonzi'de flaş bir gelişme yaşandı.

31 ARALIK'A KADAR ÖDENMESİNİ İSTİYOR

Nzonzi'nin babası Fidele, kadro dışı bırakılan oğlunun sözleşmesinin feshedilmesi görüşmeleri için 'a geldi. Fidele Nzonzi, 1 milyon 625 bin euroluk alacağının 31 Aralık tarihine kadar ödenmesi durumunda herhangi bir zorluk çıkarmadan takımdan ayrılacaklarını söyledi.

GALATASARAY 850 BİN EURO ÖDEME YAPTI

Baba Nzonzi, şu ana kadar oğlunun 850 bin euroluk alacağının ödendiğini hatırlattı. Bu gelişme sonrası sarı-kırmızılı yönetimin nasıl bir tavır alacağı merak konusu oldu. Fransız yıldızın, devre arası transfer döneminde sözleşmesinin feshedilmesi bekleniyor.

(Fotomaç)

Nzonzi'nin babası Galatasaray'dan 1 milyon 625 bin euro istiyor

Galatasaray, Ankaragücü, İstanbul, Roma, Spor


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UNİ BJK:Adamin yerine olsam GS Yi fifa ya sikayet ederdim
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