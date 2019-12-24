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Nzonzi suskunluğunu bozdu! Takım arkadaşlarına sert sözler

Galatasaray'da Steven Nzonzi krizi devam ediyor. Sarı kırmızılı kulüp tarafından büyük umutlarla transfer edilen ama geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılan Fransız yıldız oyuncu, hatasını kabul etmedi ve kendini savundu.

24.12.2019 12:13 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:17

'a büyük umutlarla transfer edilen ama geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi kendini savundu ve ağır olduğu yolundaki eleştirilere yanıt verdi.

"KİM OYNARSA OYNASIN DEĞİŞMEZ"

Yaşanan süreçle ilgili çevresine ilginç açıklamalarda bulunan Nzonzi, sorunun kendisinden kaynaklanmadığını dile getirerek, ön tarafta oynayan takım arkadaşlarını eleştirdi. Yıldız futbolcunun, "Ben topu aldığımda öne doğru koşacak futbolcu bulamıyordum. Benim oynadığım pozisyondaki bir futbolcu garanti ve doğru pası vermeye çalışır. Burada kim oynarsa oynasın durum değişmeyecek. Bu sorun savunmanın önünde oynayan futbolculardan değil, tamamen ön taraftaki durağanlıktan kaynaklanıyor" dediği öğrenildi.

"SORUN BEN DEĞİLİM!"

Fransız futbolcu şöyle devam etti: "Kenarda oynayan futbolcu, savunma arkasına koşu yapmak, tempolu oynamak varken topu alıp geri dönüyorsa nasıl kaleye gideceksiniz? Ben ileri koşacak, topa hareketlenecek bir futbolcu bulmakta zorlanıyordum. Ağır olan ben miyim yoksa başkaları mı ağırlaştırıyor bu takımı?"

YALNIZ ÇALIŞIYOR

Galatasaray'da Ankaragücü maçı öncesi kadroda olmadığını gören ve "Ayrılmak istiyorum" diyen ünlü futbolcu kadro dışı bırakılmıştı. Florya'da bir antrenör eşliğinde çalışmalarını sürdüren Nzonzi'yi, Roma'nın başka bir kulübe kiralaması bekleniyor. Lyon ve Everton gibi önemli kulüplerin oyuncu ile ilgilendiği belirtiliyor.

(Milliyet)

Nzonzi suskunluğunu bozdu! Takım arkadaşlarına sert sözler

Galatasaray, Spor


HABER YORUMLARI (9)
MESSY: ''Ünlü Futbolcu'' ne demek??
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KRALEX: DOGRU KONUSMUSSS
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GS: Adam sonuna kadar haklı şampiyonlar liginde her alınan top musleraya geri pas olarak dönüyordu bir takımın topla en çok buluşan oyuncusu kalecisi mi olur ya
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KARA KARTAL: Buna haksiz diyen cikar mi
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FOXESS: Adam Haklı ve sezon basından beri bence takımın en iyisi enzonziGel gör ki fatih terim ve ego su yine iş basında yakacak takımı
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TOTİŞKO: Adam haklı dağılın beyler!!
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MİSAFİR: Senin gördüklerini ah bir de imparator dedikleri kişi görse
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MERHABABENERCAN: Yaptığı hareket söylendiiği gibi ise doğru değil. Fakat söylediklerinde çok haklı.
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BASKETÇİ: doğru demiş babel ayağına alır, soso ayağına alır. öne koşucu değiller. onyekuru olsa farklı olurdu.
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