O akşam Türkiye tek yürek oldu, hainleri püskürttü

Bugün 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü. Tüm Türkiye
tam 3 yıl önce olduğu gibi yine tek yürek. Hain darbe girişimine geçit vermeyen, göğsünü siper eden kahramanlar dualarla anılıyor. İşte karanlıktan aydınlığa çıkışın o görüntüleri.
Milli Birlik ve Demokrasi Günü şanlı direnişin üçüncü yılı. Türk milleti hainlere 'dur' dedi. Darbeye direnişin üçüncü yılı. 15 Temmuz'da TBMM böyle bombalandı. Tam üç yıl önce, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinde yuvalanan FETÖ kendini gösterdi. Gece hainlerin tanklarıyla, ateşleriyle karardı. Ama Türk milleti korkmadı, geri çekilmedi; cuntacılara dur demek için canını siper etti. Sokaklar, caddeler demokrasi diyen, zafer diyenlerle doldu. 251 şehit toprağa düştü, binlerce vatandaş yaralandı. İşte o kara gece böyle aydınlığa çıktı. Hainlerin ilk göründükleri yer o zamanki adıyla İstanbul Boğaziçi Köprüsü'ydü. Saatler 21.50'yi gösteriyordu. Sözde askerler Avrupa'dan Asya'ya geçişi kesti. O an kimse ne olduğunu anlayamamıştı. Kısa süre sonra o üniformayı taşıyanların FETÖ askeri olduğu anlaşıldı. Zaman ilerliyor, mücadele için sokaklardaki ses çoğalıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşları demokrasiye sahip çıkmak için meydanlara çağırdı.
Halk ölümü göze alarak direnişe geçti. Binlerce insan köprüde kendilerine çevrilmiş namluların önündeydi. O an hainler atışa başladı. Üstelik sadece silahlar değil, toplar da ateşlendi. Ankara'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bomba atıldı.
Bir kahramanlık da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda eklendi. 15 Temmuz'un simge isimlerinden olan Astsubay Ömer Halisdemir, o gecenin seyrini değiştirdi.. Şehit olma pahasına darbeci general Semih Terzi'yi vurdu. Aradan geçen 8 saatin sonunda hainlerin darbe hayali suya düştü. Geriye gururla andığımız destansı mücadele ve bu uğurda kahramanca şehit olan Türk evlatları kaldı.
(İHA)