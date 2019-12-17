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O anlar kamerada! Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın, metrelerce öteye fırladı

Bursa'da fırından ekmek aldıktan sonra eve gitmek için yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmek isteyen Naciye Aydoğdu, hızla gelen aracın kendisine çarpması sonucu metrelerce uzağa savruldu.

17.12.2019 09:03 | Son Güncelleme: 17.12.2019 09:58

'da yaya geçidinden geçen yaşlı kadına araba çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ilçesinde fırından ekmek aldıktan sonra eve gitmek için yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmek isteyen Naciye Aydoğdu, (58), hızla gelen aracın çarpması neticesinde yaralandı.

TALİHSİZ KADININ AYAĞI KIRILDI

Hemen Mudanya Devlet Hastanesine kaldırılan 4 çocuk annesi yaşlı kadının ayağının kırıldığı belirtildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin hızla gelerek yaya geçidinden geçen yaşlı kadına çarparak metrelerce öteye fırlattığı görülüyor.

O anlar kamerada! Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın, metrelerce öteye fırladı

Mudanya, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (2)
BRAVO:yaya geçidine o beyaz arabayı parkeden asıl suçlu. yayayı görmesini engelliyor. o sokakta bu süratle gitmekte kombo yapmış. tebrik ediyoruz.
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ASABİ:YOLDA ÖNCE YAYA YAZIYOR SÜRÜCÜ BUNU YAYAYA TOSLA DİYE ANLAMIŞ. İÇİMİZDE YAYA GEÇİTLERİNDE YAYAYA YOL VERMEYEN BİNLERCE SAYGISIZ İNSAN? VAR ADAMI YOLDA GÖRSENİZ ADAM SANIRSINIZ AMA ARACA BİNDİMİ CANAVARA DÖNÜYOR ARACI SİLAH GİBİ KULLANIYOR KURAL MURAL HAK GETİRE
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