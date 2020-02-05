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O ANLARIN SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Gökhan ARTAN / İSTANBUL DHAİzmir-İstanbul seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının pist dışına çıkması sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı Kontrol Kulesi ile arama kurtarma ekipleri arasındaki diyaloglar ortaya çıktı.

05.02.2020 19:29 | Son Güncelleme: 05.02.2020 19:29O ANLARIN SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Gökhan ARTAN/ İSTANBUL DHA

İzmir- seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının pist dışına çıkması sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı Kontrol Kulesi ile arama kurtarma ekipleri arasındaki diyaloglar ortaya çıktı.

Kule: inişine müteakiben 2,4 pist başından mevcut rampa üzerine doğru aşağıya indi şu anda göremiyoruz

Ekipler: Anlaşıldı şu anda göremiyorsunuz hızla ilerlemeye devam ediyoruz

Kule: Ambulanslar da gidiyor mu?

Kule Pilota anons ediyor: İfadelerim alınabiliyor mu?

Ekipler: Şu anadaki bulunduğumuz mevkide uçağa müdahale etme imkanımız yok.

Kule: Herhangi bir yangın veya patlama başka bir şey takip edebiliyor musunuz?

Ekipler: Şu anda uçakta alev veya duman gözükmüyor ama parçalanmış uçak

Kule: Bütün ekipler müdahale etsin

Görüntü Dökümü:

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-Ses kaydı



Sabiha Gökçen, Boeing 737, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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