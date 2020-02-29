O anne ve kızına yardım eli uzatıldı

MUĞLA Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca yatalak annesi Halise Özdemir'e (89) tek başına bakan, görme engelli Rafiye Özdemir'in (63) yardım çağrısına duyarsız kalınmadı. Halk arasında 'tavukkarası' olarak bilinen gece körlüğü 'retinitis pigmentosa' hastalığına yakalanan ve zamanla görme yetisini tamamen kaybeden Özdemir ile annesine yardım eli uzatıldı. Belediyeye ait ambulans ile hastaneye götürülen yaşlı kadının genel kontrolleri yapılırken, tek odalı derme çatma evinin ise tadilatının yapılacağı bildirildi.

Menteşe'nin kırsal Dağpınar Mahallesi'nde yaşayan Rafiye Özdemir, 1998 yılında halk arasında 'tavukkarası' olarak bilinen göz rahatsızlığı olan 'retinitis pigmentosa' hastalığına yakalandı. 10 yıl önce ise görme yetisini tamamen yitiren Özdemir, 3 yıl önce yatalak olan annesi Halise Özdemir'e kendini adadı. 6 kardeşin en büyüğü Rafiye Özdemir, annesine yemek pişirip, bakımını yapıyor. Günlük işlerinde de yardımcı oluyor. 671 lira yaşlılık, 804 lira engelli aylığı alan anne-kız, toplam 1475 lirayla geçimini sağlıyor. Özdemir'in "Haftada bir gün evimiz temizlense mutlu olurum. Annem yatalak olduğu için kaldırıp indiremiyorum. Çaresiz durumdayım" diyerek yardım çağrında bulunması, ulusal ve yerel gazetelerde haber olarak yer aldı. Çıkan haberlere yetkililer kulak verdi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün'ün talimatıyla Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler, anne ve kızın Dağpınar'da yaşadıkları eve gitti. Belediyeye ait ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Halise Özdemir, kontrolleri yapıldıktan sonra tekrar evine getirildi. Ev baştan sona süpürülürken, bahçedeki odunlar kırıldı, çamaşır ve bulaşıklar yıkandı, kovalara kömür koyuldu. Aileye erzak yardımı yapılırken, ilerleyen günlerde evin tadilat işlerine başlanacağı ve elektronik hastane yatağı teslim edileceği öğrenildi.Kendilerine yardım eli uzatılmasının sevincini yaşayan Rafiye Özdemir, "Bize sahip çıkanlara yerden göğe kadar teşekkür ediyorum. Sağlık ve mutluluk dışında bir şey istemiyorum" dedi. Dağpınar Mahallesi'nin muhtarı İlhan Kabaz da "Haberin geniş yer bulmasının ardından kurumlarımız harekete geçti. Belediye tarafından bahçedeki lavabo evin içerisine alınacak. Elektronik hastane yatağı gelecek. Çatı yenilecek ve boya işleri yapılacak. Evin haftalık temizliği yapılacak" diye konuştu.