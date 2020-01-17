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O atlar artık güvende

ARNAVUTKÖY'de sokağa terk edilen, açlık, soğuk ve vücutlarındaki yaralar nedeniyle bitkin düşen atlarla ilgili yetkililer harekete geçti.

17.01.2020 16:25 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:31
ARNAVUTKÖY'de sokağa terk edilen, açlık, soğuk ve vücutlarındaki yaralar nedeniyle bitkin düşen atlarla ilgili yetkililer harekete geçti. Yaralı at, İstanbul Üniversitesi - Veterinerlik Fakültesi'ne götürülürken, diğer iki atın bakım ve tedavisi ise 'de yapılmaya başlandı.
Yaz aylarında çalıştırılan, ancak kışın sokağa terk edilen atlarla ilgili DHA'nın haberi üzerine harekete geçildi. Arnavutköy emniyeti, belediye ile ilçe tarım müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Bacaklarında ciddi yaralar olduğu için yürüyemeyen at, İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi'ne götürülürken, diğer iki atın bakım ve tedavisi ise Arnavutköy İlçe Tarım Müdürlüğü'nde yapılmaya başlandı.
O atlar artık güvende

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa, Arnavutköy, Güncel

Kaynak: DHA


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