O Bölücüleri Kazdıkları Çukurlara Gömdük"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elmadağ'da vatandaşla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehirlerimizi hendek terörüyle işgal etmeye çalışan bölücüleri kazdıkları çukurlara gömdük" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elmadağ'da vatandaşla bir araya geldi. Elmadağlı kadınlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gördüklerinde gözyaşlarını tutamadı. Erdoğan, Elmadağ'ın misafiri olmaktan dolayı mutlu olduğunu kaydederek, "Bugün Elmadağ bir başla coşkulu. Şimdiden pazar akşamını görüyorum. Sizlere 24 Haziran'daki desteğinizden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. 24 Haziran seçimlerimde AK Parti'ye ve Cumhur İttifakına, sizler burada zafer yaşattınız" ifadelerini kullandı."5 yıl önce Türkiye'ye Ankara'ya ve Ankara'ya koşan bir Cumhurbaşkanı olacağımızın sözünü vermiştik" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:"Sizlere içeride ve dışarıda milletimizin başını dik tutacağımızı söylemiştik. 5 yıl önce ülkemizde terörle mücadelede, yatırımlarda, turizmde, ulaşımda, dış politikada başarıdan başarıya taşıyacağız demiştik, Gerekirse canımız pahasına milletimizin iradesine leke sürdürmeyeceğimizi vaat etmiştik. Sizlere mahcup olmadık. Şehirlerimizi hendek terörüyle, bombalı barikatlarla işgal etmeye çalışan bölücüleri kazdıkları çukurlara gömdük. Eli kanlı çetelerin tamamına ağır darbeler indirdik ve indiriyoruz. Cudi'de inlerine gireceğiz dedim. Gabar'da inlerine gireceğiz, Tendürek'te inlerine gireceğiz, Kandil'de inlerine gireceğiz dedik ve girdik. Dün, bölücü örgütün lider kadrosundan bir grubu Irak'ın kuzeyinde başarılı bir operasyonla imha edildi. Kandil'de terörist yok diyen bak Kemalin CHP'sine rağmen, ittifak ortaklarına rağmen, Suriye ve Iraktaki terör bataklıklarını tek tek kurutuyoruz. Bay Kemal ne diyor; 'YPG buraya niye saldırsın?' diyor. Çünkü onlarla beraber, omuz omuza. Aynı şekilde 15 Temmuz gecesi, demokrasimize saldıran FETÖ'cü hainleri sizlerle beraber Ankara'da, İstanbul'da bozguna uğrattık. Ne diyordu bay Kemal; 'Darbe olursa tankın önüne ilk ben çıkarım.' O gece darbecilerle anlaşıp Atatürk Havalimanında İstanbul'da, saat 23: 15 tankların arasından kaçtı gitti. 01: 15'te havalimanına ben indim. Üstümüzden f15'ler uçuyordu. Ama 10 binler Atatürk Havalimanındaydı. Ben milletimle beraberdim, bay Kemal oradan kaçıp gitmişti. O, Bakırköy Belediyesinde kahvesini yudumlarken biz de darbecilere karşı, orada Mehmetçiğimizle beraber, polisimizle beraber onları yok ediyorduk. 16 saatte devlete darbe indirenlerin darbesini geri çevirdik ve işi bitirdik. Şimdi bunların çoğu ceza evinde.""ANKARALI KARDEŞLERİMLE BERABER TÜRK SİYASİ TARİHİNİN EN BÜYÜK DEMOKRASİ ZAFERİNE İMZA ATTIK" Erdoğan, Türk milletiyle beraber Türk siyasi tarihinin en büyük demokrasi zaferine imza attıklarını ve bundan sonra da aynı kararlılıkla yollarına devam edeceklerini belirterek, "Biz bugüne kadar beşeri güçlerin önünde eğilmedik. Biz sadece Allah'ın huzurunda ruküda ve secdede eğildik, eğiliriz. Ankaralı kardeşlerimle beraber Türk siyasi tarihinin en büyük demokrasi zaferine imza attık. Bundan sonra da aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Size, sizin dualarınıza layık olacağız. Fakat bunun için devletimizin, demokrasimizin güçlü olması lazım. Bunun için milli iradenin bir kez daha sandıkları fethetmesi lazım. Bunun için Elmadağ'ın, Ankara'nın bizim yanımızda sapasağlam durması lazım. milletiyle yürüyen bir siyasetçiyi sindirebilecek hiçbir fani güç yoktur. Vatandaşıyla aynı safta duran, aynı hedefe koşan bir devlet adamını durdurabilecek hiçbir engel yoktur. İşte bunun için 31 Mart seçimleri sadece belediye değil, aynı zamanda beka seçimidir. Sandıklara gitmeyi ihmal etmiyoruz. Hanım kardeşlerim, kaleyi içeriden siz fethedeceksiniz" şeklinde konuştu."BİZİM İŞİMİZ VAR, BİZİM DAVAMIZ VAR, BİZİM DERDİMİZ VAR" Erdoğan, vatandaşın oynanan tüm oyunların farkında olduğunu ve 31 Mart günü sandıkta gerekli cevabı vereceğini bildiğini vurguladı. Son 50 günde 59 ile giderek vatandaşla bir araya geldiğini kaydeden Erdoğan, "Birileri diyor ki, 'Seçimler bitsin de göreceğiz. Pazar günü bir intikam seçimidir' diyor. neyin intikamı? Bunların beyni sulanmış. 15 Temmuz'un Temmuz'un intikamını alıyorlarmış. Şu lafa bak. Bu ifadeleri kullananlara yargıda gereken dersi vereceğiz. Halkıma terörist ifadesini kullandığımı söyleyenlere de yargıda gereken dersi vereceğiz. Man Adası diye bir ada varmış. Bay Kemal oradan makbuzlar çıkardı. Ben ve ailem paralarımızı orada saklıyormuşuz. Dava açtık ve davanın ilk turunu kazandık, 2,5 milyon TL. Şimdi istinaf mahkemesinde. İstinaf mahkemesinden de geldikten sonra bu 2,5 milyonu Mehmetçik Vakfına hibe edeceğim. işte bunun için çok çalışacağız. Bunun için sandıkta inşallah AK Partiyi çıkartacağız Bakanlarımızla, milletvekillerimize, il ilçe teşkilat mensuplarımızla sürekli sahadayız. Bunun için hiçbir ayrım yapmadan tüm Türkiye'yi dolaşıyoruz. 82 milyonun her bir ferdine 31 Mart'ın emniyetini anlatıyoruz. Bunun için 31 Mart'ta sizlerden sandıklara koşmanızı, sandıklara sahip çıkmanızı, sandıkları patlatmanızı istiyoruz. Açıkçası sizlerin yüzlerinde bugün bu kararlılığı görüyorum. Son 50 günde 59 ile gittim. Diğerleri ne yaptı. Diğerleri Ankara'da kahve yudumluyordur. Bizim işimiz var, bizim davamız var, bizim derdimiz var. Ziyaret ettiğim bu arada 27 ilçenin her birinde bu coşkuyu görüyorum. Milletimiz meselenin farkında, milletimiz tezgahı çözmüş durumda. Kimin kimlerle iş tuttuğunu, benim vatandaşım görüyor. Milletimiz bunun hesabını sormak için 31 Mart'ı bekliyor" açıklamasında bulundu. Elmadağlı vatandaşlara hitap eden Erdoğan, millete hizmetkar olmaya geldiklerini anımsatarak, Elmadağ Belediye Başkan Adayı Gökhan Küçükçelebi'nin üstlendiği sorumlulukları en güzel şekilde yerine getirdiğini söyledi. Erdoğan, kendisinin Özhaseki ve Küçükçelebi ile el ele verip Elmadağ'a hizmetlerin en güzelini getireceklerini kaydetti. 4 buçuk yıl devletin başında olacağını ifade eden Erdoğan, "Kabine aynı şekilde şuan da fakirin kabinesi. Burada farklı bir şeyler olursa uyum içinde olmadığımız birileriyle hizmet olur mu?" sorusunu yöneltti."KURULAN SÖZDE MAHKEMELERİ SİNEYE ÇEKER" Ankaralının dürüst ve namuslu olduğunu, samimiyete, ahlaka ve erdeme bakacağını belirten Erdoğan, alengirli işlere bulaşanlardan, defolu hizmetlerden Ankaralının haz etmeyeceğini söyledi. Erdoğan, "Adam sahte senetlerle neler çeviriyor. Öbür taraftan vergi kaçakçılığı da yapıyor. Hayatı bunlarla geçen birisinin Ankara'mıza hizmet etmesi mümkün mü? Bunlar bay Kemal ne ise tencere kapak meselesi yuvarlanmış aynen öyle. Ankaralı onurludur eşbaşkanlardan azar yiyenlere emaneti teslim etmez. Sosyal medyadan sürekli azar işiten biri sizi temsil edebilir mi? Geçmişi ile hile ile, kirli karanlık ilişkilerle çek senet usülsüzlükleriyle dolu birine Ankara gibi bir şehir teslim edilebilir mi? Böyle bir ne Ankara, ne Elmadağ'a hayır gelmez. Defolu adaylar benim Ankaralı kardeşlerimi temsil edemez. Kandil'in uzantıları karşısında eğilip bükülenlerden başkente belediye başkanı olmaz. Daha kendi haysiyetini bile koruyamayanlardan Ankaralının emanetine sahip çıkması beklenemez. Eşbaşkanların küstahlıklarına yürekleri yetip tek söz bile söyleyemeyenler sizin hakkınızı, hukukunuzu, onurunuzu hiç koruyamaz. Bugün kendisine yapılan tehdidi sineye çeken, yarın Diyarbakır'da Mardin'de olduğu gibi belediyesinin bodrumunda atılan tokatları, kurulan sözde mahkemeleri de sineye çeker. Bugün akaretlere sesini çıkarmayan yarın belediyenin önünde hendek kazılmasına, çukur açılmasına da karşı koyamaz" şeklinde konuştu."BU CAN, BU TENDE OLDUKÇA SİZE BİZ BU FIRSATI VERMEYECEĞİZ" HDP EŞ Genel Başkanı Sezai Temelli'nin batıda AK Parti ve MHP'ye kaybettirileceği açıklamalarına değinen Erdoğan, Temelli'nin Kürt olmadığını belirterek, "Ya sen kimsin? Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Irak'ın kuzeyinde var, çok seviyorsan al yanına sevenlerini defolun gidin orada yaşayın. Biz size bu toprakları böldürmeyeceğiz, bu can bu tende oldukça size biz bu fırsatı vermeyeceğiz. O yüzden beka meselesi diyoruz. Cudi'de varız, Tendürek'te varız ve Kandil'de varız. Bunlar ne idüğü belirsiz" diye konuştu. CHP, HDP, sözde İYİ Parti ve sözde Saadet Partisi'nden oluşan dörtlü mekanizmayı Kandil'in yönettiğini belirten Erdoğan, "sırtımızı YPG'ye dayadık" diyen Yüksekdağ'a karşılık, "Biz de sırtımızı milletimize ve Allah'a dayadık" dedi. Erdoğan, Elmadağlı vatandaşlardan pazar günü sandığa gitmeleri yönünde duyarlılık beklediğini ifade etti. Diğer yandan Saadet Partisi Elmadağ Belediye Başkan Adayı Nuri Yurdakul'un istifasına ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Şahit olduğu ilkesizlikler karşısında kendisi de bugün adaylıktan çekilerek, 31 Mart seçimlerinde AK Parti destekleme kararı almıştır. Ben bu tavrın Saadet Partisi'ne gönül vermiş Türk kardeşlerime Elmadağ, diğer ilçelerimiz ve Türkiye genelinde örnek olmasını temenni ediyorum. İnşallah bununla birlikte Saadet Partisi'nden diğer illerde, ilçelerde böyle bir yanlışın içerisine girmiş olanların da istifalarını vermek suretiyle aynı safta birleşmeye davet ediyorum. Zira bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız" mesajını verdi.ELMADAĞ'A YAPILACAK HİZMETLER Önümüzdeki dönemde Elmadağ'a kazandırılacak projeleri açıklayan Erdoğan, bir millet kütüphanesi, ev hanımları için mahalle konağı, sanayi önüne bir cep terminali, okullara mahallelere mini futbol ve voleybol sahaları yapılacağını söyledi. Erdoğan, "Kargalı Barajı Rekreasyon projemizde ilçemizin yeşil alanlarını arttırıyoruz. Mahallelerimize etüt merkezleri, kreşler ve çocuk oyun evleri ve engellilere yönelik projeleri hayata geçireceğiz. İlçemizdeki tarım ve hayvancılığı desteklemek için hibe programlarını yürürlüğe koyacağız. Mezbaha bioenerji tesisi kuracağız. Yöresel ürünlerin ve tüm değerlerin tanıtılması için pazarlar kurup festivaller organize edeceğiz. inşallah 31 Mart'tan sonra sizler için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz. Bizim en büyük gücümüz sandıkta ortaya koyduğumuz irademizdir. Seçim günü herkesin mutlaka oy vermeye gitmesini rica ediyorum. Sandığa sahip çıkmak, demokrasimizin namusuna sahip çıkmak demektir. Sandığa terk etmek ise irademizi başkalarının eline keyfine bırakmak demektir" diye konuştu.