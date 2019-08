"O Bölüm 2 / It Chapter Two" 6 Eylül'de

Kaybedenler Kulübü tarafından yenilgiye uğratılmasından yirmi yedi yıl sonra, Pennywise, Derry kasabasını yeniden dehşete düşürmek üzere geri döner. Artık birer yetişkin olan Kaybedenler Kulübü üyeleri çoktan kendi yollarına gitmiştirler. Fakat yeniden insanlar ortadan kaybolmaya başlarlar. Bunun üzerine, kulübün kasabada kalmış tek üyesi olan Mike diğerlerini oraya çağırır. Geçmişin deneyimlerinden dolayı yıpranmış olan kulüp üyelerinin Pennywise'ı bu kez sonsuza dek ortadan kaldırabilmek için kendi en derin korkularıyla yüzleşmeleri gerekecektir. Bu girişimleriyle, her zamankinden daha da ölümcül olan, şekil değiştirici palyaçonun doğrudan yoluna çıkarlar.

Film Muschietti imzalı 2017 yapımı "O"nun devamı niteliğinde. İlk film eleştirmenlerin beğenisini kazanmakla kalmayıp, dünya çapında 700 milyon dolardan fazla ciro yapmış, korku türüne yeni bir boyut katarak kültürel dokunun bir parçası olmuştu.

"O Bölüm 2"nin başrollerini, Bill rolündeki James McAvoy ("X-Men" serisi, "Split", "Glass"), Beverly rolündeki Oscar adayı Jessica Chastain ("Zero Dark Thirty", "Mama", "Molly's Game"), Richie rolündeki Bill Hader (HBO yapımı "Barry", "The Skeleton Twins"), Mike rolündeki Isaiah Mustafa (TV filmi "Shadowhunters: The Mortal Instruments"), Ben rolündeki Jay Ryan (TV filmi "Mary Kills People"), Eddie rolündeki James Ransone (HBO yapımı "The Wire") ve Stanley rolündeki Andy Bean ("Swamp Thing", "Allegiant") paylaşıyorlar. Kaybedenler Kulübü'nün genç üyeleri olarak rollerine geri dönen isimler ise şöyle: Bill rolünde Jaeden Martell, Stanley rolünde Wyatt Oleff, Eddie rolünde Jack Dylan Grazer, Richie rolünde Finn Wolfhard, Beverly rolünde Sophia Lillis, Mike rolünde Chosen Jacobs ve Ben rolünde Jeremy Ray Taylor.İkon haline gelen Pennywise rolünü ise bir kez daha Bill Skarsgård canlandırdı.

Stephen King imzalı "IT" romanına dayanan filmin senaryosunu Gary Dauberman kaleme aldı. Muschietti'nin yönettiği "O Bölüm 2"nin yapımcılığını Barbara Muschietti, Dan Lin ve Roy Lee; yönetici yapımcılığını ise Richard Brener, Dave Neustadter, Gary Dauberman, Marty Ewing, Seth Grahame-Smith ve David Katzenberg üstlendiler.

Filmin kamera arkası ekibi görüntü yönetmeni Checco Varese ("The 33"), Oscar ödüllü yapım tasarımcısı Paul Denham Austerberry ("The Shape of Water"), kurgu uzmanı Jason Ballantine ("IT", "Mad Max: Fury Road") ve Oscar adayı kostüm tasarımcısı Luis Sequeira'dan ("The Shape of Water", "Mama") oluşuyor. "O Bölüm 2"nin müziği Benjamin Wallfisch'in ("Shazam!", "Blade Runner 2049", "IT") imzasını taşıyor.

New Line Cinema bir Double Dream-Vertigo Entertainment-Rideback yapımı olan, Andy Muschietti filmi "O Bölüm 2"yi sunar.Filmin dünya çapındaki dağıtımını Warner Bros. Pictures gerçekleştirecek...