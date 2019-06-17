17.06.2019 18:39
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O canıyla uğraştı, vatandaş ıhlamurla

O canıyla uğraştı, vatandaş ıhlamurla

Ordu'nun Ünye ilçesinde, ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybedip düşen şahıs ağır yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde, ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybedip düşen şahıs ağır yaralandı. Yaralı sedyeye konulurken, bazı vatandaşların düşen ıhlamurları toplamaya çalışması dikkat çekti.

Olay, saat 16.30'de ilçenin Kaledere Mahallesi Cengiztopel Caddesi'nde meydana geldi. Evinin önündeki ıhlamur ağacına çıkan İsmail Durgun (50) isimli vatandaş, ıhlamur toplamaya başladı. Bir süre sonra dengesini kaybeden Durgun, yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düştü. Durumu fark eden esnaflar olayı sağlık ekiplerine haber verdi.

O canıyla uğraştı, vatandaş ıhlamurla

Diğer yandan yaralı olarak sedyeye konulduğu sırada çevredeki bazı vatandaşların düşen ıhlamurları toplamaya başladığı görüldü. Çevredekilerin de tepkisini alan vatandaşlar bir süre ıhlamurları topladıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

Olay yerinde yaralanan Durgun, sağlık ekipleri tarafından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ORDU
Kaynak: İHA
Kaledere, Ünye, Ordu, 3. Sayfa

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