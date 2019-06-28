28.06.2019 11:07
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Kaymakamın oğlunun ölümünde kahreden detay: Bıçağı sakız yüzünden çekmiş

Bursa'nın Gemlik ilçesi kaymakamının 15 yaşındaki oğlunun cinayetinin detayları ortaya çıktı. Zanlıların ifadelerine göre 'kız meselesi' yüzünden karşı karşıya gelen iki tarafı ölen Safa Akif İnan'ın abisi uzlaştırmaya çalıştı. O sırada başlayan 'sakız çiğneme' tartışmasıyla bıçaklar çekildi.

Denizli Pamukkale 'de, Bursa 'nın Gemlik İlçesi Kaymakamı Kemal İnan'ın 3 oğlundan Safa Akif İnan 'ın (15) yaşamını yitirdiği, ikisinin de yaralandığı bıçaklı kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan, yaşları 18'den küçük 8 şüpheliden 5'i tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kavganın detaylarına ise ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, kız meselesinden dolayı B.Ç. ve Safa Akif İnan tartıştı. İkili bir araya gelince. Safa Akif İnan'ın abileri iki tarafı da uzlaştırdı. Bu kez olay yerine motosiklet ile gelen bir grup ile kaymakamın çocukları arasında tartışma başladı.

"KONUŞUP HER ŞEYİ HALLETMİŞTİK"

Safa Akif İnan'ın kız arkadaşından dolayı sosyal medya da tartıştıklarını ve buluşmak için konuştuklarını belirten B.Ç. (14), "Biz konuştuk ve kavga etmeden anlaştık. Bu sırada olay yerine tanımadığım grup geldi. Onlar tartışmaya başlayınca biz hemen bir arkadaşım ile oradan uzaklaştık. Bıçaklayan çocukların hiçbirini tanımıyorum. Biz konuşup, her şeyi halletmiştik" dedi.

Safa Akif İnan

Olaya tanık olan diğer çocuklar ise verdikleri ifadelerde, "B.Ç. ile Safa konuştular. Safa'nın abileri araya girdi, iki tarafı uzlaştırdı. Safa arkadaydı. Bir kişi onu tutuyordu. Bu sırada K.E.'nin arkadaşları 3-4 kişi motosiklet ile geldi. Biri sakız çiğniyordu. Karşı gruptan biri 'Sakız çiğneme' gibi sözler söyledi. Biri küfür etti. İki grup birbirine girdi. Sonradan gelen, isminin B.K. olduğunu öğrendiğimiz kişi elinde bıçak ile kavga edenlerin etrafından dolaştı. Safa'nın abilerinden birini bacağından bıçakladı. Bıçağı sokup çıkardıktan sonra Safa'ya doğru yöneldi. Biz hemen oradan kaçtık. Safa'nın bıçaklanma anını görmedik" ifadelerine yer verdi.

"KENDİMİ KORUMAK İÇİN BİR YERE SOKUP ÇIKARTTIM"

Olay esnasında Ahmet Burak İnan'ı bıçakladığını kabul eden B.K .(16), "Sakız çiğneme yüzünden kavga çıktı. Cebimdeki çakıyı çıkarıp bana vuran şahsın sol bacağına, kendimi korumak için bir kere sokup çıkardım. Bu sırada K.E. belinden tahta saplı ekmek bıçağını çıkardı. 'Polisler geliyor' diye bağırılınca kaçmaya başladım. K.E.'nin bıçağı herhangi birine salladığını görmedim" diye konuştu.

Kaymakamın oğlunun ölümünde kahreden detay: Bıçağı sakız yüzünden çekmiş
Kaynak: İHA
Gemlik , Bursa , Denizli , 3. Sayfa

YORUMLAR(2)
ANADOLU:ALLAH SABIR VERSİN. . . SAVCI BABANIN KONUŞMASINI SONUNA KADAR DİNLEYİN. . .
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YENİ TUKİYAAA:Cinayet yaşı kaça düştü? Nasıl bir ülke olduk, nasıl bu hale geldik.bu memleketi bu hale getirenleri şu mübarek günde Allah belasını versin.
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