İzmir'in Obama'sı, Selçuk Belediye Başkan Adayı!

Afrikalı Türkler Kalkınma ve Dayanışma Derneği'nde Genel Başkanı Mesut Mercan, Demokrat Parti'nin (DP) Selçuk Belediye Başkan Adayı oldu.

Afrika kökenli bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Mercan, kendisi hakkında bilgi verirken adaylık noktasındaki iddiasını da dile getirdi.

MHP'de uzun yıllar siyasi mücadele içinde olan Mercan, 24 Haziran genel seçimlerinde İYİ Parti milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu. Partinin İzmir için oluşturduğu aday listesinde kendine yer bulamayan Mercan, 31 Mart yerel seçimleri sürecinde ise DP'nin Selçuk Belediye Başkan Adayı ilan edildi.

400 YILLIK İZMİRLİYİM, İDDİALIYIZ, SEÇİMİ KAZANACAĞIZ

Esnaflık yapan Mercan seçimlerle ilgili olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Egedesonsöz'den Mehmet İşler'in haberine göre, bekar ve 47 yaşında olduğunu aktaran Mercan, "400 yıllık İzmirliyim. İzmir'de yaşıyorum. Selçuk kökenliyim. İddialıyız. Seçimi kazanacağız. Aynı zamanda Afrikalı Türkler Kalkınma ve Dayanışma Derneği'nin genel başkanıyım" ifadelerini kullandı.

PROJELERİ NELER

Mercan'ın Selçuk için hazırladığı projelerin yer aldığı kitapçığa şu ifadeler yazıldı:

1-Otopark sorununa çözüm. Özellikle kent merkezinde acil durum ulaşımını minimuma indirmek...

2-Modern pazaryeri (Sabit Noktalar oluşturma. Bu sayede pazarı haftaya yayma)

3-Evsel atıkları yerinde ayrıştırma (Atık yönetimi oluşturma) Çevreci yaklaşım ve belediye bütçesine katkı.

4-GES ve RES 'in verimli kullanımı ile daha ucuz elektrik.

5-20 kilometrelik Bisiklet Parkuru (Mevcut yol kullanımı ile düşük maliyet)

6-Minyatür park (Halk Eğitim ve İŞKUR İşbirliği ile)

7- Efes ve Meryemana'nın gelirlerinin bir kısmının belediyeye ye kazandırılması

8-Belediye sınırlarındaki yolların ıslahı ve beton yol yapımı ( Bakım maliyeti sıfıra yakın )

9-İstihdam ve belediye gelirlerine katkı sağlamak amacıyla Sinema Platosu ve Tema park Projesi

10-Bu projeleri destekleyici ve insan altyapısı sağlayacak Radyo Televizyon ve Sinema (Tiyatro) Okulu. ( Ege ya da Dokuz Eylül üniversiteleri İşbirliğiyle )

11-Gerçekçi SWOT analizi yapılarak ilçenin güçlü ve zayıf yönleri ile yatırım ve handikapları belirlenecek.

12-Seracılık potansiyelinin araştırılıp tarımın 12 aya çıkarılması. Gelir paylaşımı ortaklığı ile istihdam sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak ve kapasite oluşturmak.

13-Mevcut Turizm altyapısının sorunlarının çözülmesi, yatırım fırsatlarının oluşturulması (İstihdam) 14-Tarım sanayi sitesi kurulması. Bu sayede tarım ürünlerinin işlenmesi ve değerlendirilmesi

15-Öğrenci yurdu.

16-Engelliler için kentsel düzenleme

Kaynak: Bültenler