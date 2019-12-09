O dizideki bilgi yanlış çıktı!

Birçok kişi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'ye düzenlediği operasyonla mezarı taşınan Süleyman Şah'ı Ertuğrul Gazi'nin babası zannediyor? Oysa gerçek böyle değil! Ertuğrul Gazi'nin babasının kim olduğuyla ilgili gerçek, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde...

SÜLEYMAN ŞAH MI, GÜNDÜZ ALP Mİ?

Yazar Yavuz Bahadıroğlu, Tohum Yayınları'ndan çıkan Dirilişten Kuruluşa Osman Bey isimli yeni kitabında Ertuğrul Gazi'nin babasının kim olduğunu şöyle açıklıyor:

"Osmanlı tarihçileri konu Ertuğrul Gazi'nin babasına gelince, orada ikiye ayrılıyorlar: Bir bölümü "Süleyman Şah" derken, büyük bölümü "Gündüz Alp" diyor.

Bu rivayete göre, Kayılar'ın lideri Süleyman Şah, Diyar-ı Bekir'e gitmek üzere Fırat Nehri'ni geçmek isterken, nehrin ortasında atı sürçmüş ve boğulmuştur. Caber Kalesi eteklerine defnedilmiş ve o mezar asırlar boyu "Türk Mezarı" olarak anılmıştır.

Ama çağdaş tarihçilerimiz, yeni bulguların ışığında bu rivayetin geçerli olmadığını söylüyorlar. Son dönem tarihçileri genel olarak Gündüz Alp'in Ertuğrul Gazi'nin babası olduğunu söylüyor.

Uzunçarşılı ve Françes gibi tarihçiler de Bizans kaynaklarını delil göstererek, Gündüz Alp isminde birleşiyorlar. Ertuğrul Gazi'nin büyük oğlunun adının Gündüz olması da babasının ismini oğluna verdiğini düşündürüyor.

Keza Osman Gazi'nin kestirdiği sikkede (para) de "Osman bin Ertuğrul bin Gündüz Alp" (Gündüz Alp oğlu Ertuğrul oğlu Osman) kaydının bulunması, bu konudaki tartışmaları sonlandırıyor (bu sıkke İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde görülebilir)...

KABRİ BEYPAZARI'NDA

Gündüz Alp'in kabri Ankara Beypazarı'na bağlı Hırkatepe köyündedir. Gündüz Alp'in zamansız vefatı aşireti derinden üzdü. Bir an ne yapacaklarını, nereye gideceklerini şaşırdılar. İşte bu şaşkınlık deminde, Gündüz Alp'in eşi Hayme Ana, eski Türk gelenek- lerine uygun olarak aşiretin dizginlerini eline aldı. "Arkam sıra yürüyün!" dedi, yürüdü."