Haberler» Güncel» Haber

O fotoğraf 'fotoşop' mu?

Tatil sezonunu açan ünlü şarkıcı Göksel, verdiği mayolu pozuyla sosyal medyayı sallamıştı.

20.07.2019 09:57 O fotoğraf

Tatil sezonunu açan ünlü şarkıcı Göksel, verdiği mayolu pozuyla sosyal medyayı sallamıştı. Bu pozdan sonra Göksel'in karesine 'fotoşop' yorumları da yapıldı. Fotoğrafın fotoşop olup olmadığı konuşulurken ünlü şarkıcı fitliğinin sırrını açıkladı!

Magazin dünyasında genellikle sesiyle ön planda olan Göksel, takipçilerinin merakını giderdi.

FOTOŞOP YOK!

Yıllara meydan okuyan şarkıcı fotoğrafta fotoşop olmadığını dile getirdi. Düzenli spor ve sağlıklı beslenmeyle formunu koruyan Göksel, yapılan güzel yorumlara da teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler
Göksel, Magazin, Güncel

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
10:52   Bıçakladıktan sonra kurtarmaya çalışan kardeşinden şikâyetçi olmadı
10:52   ZONGULDAK PROF. DR. NURAY ATASOY DİZİLERDEKİ ŞİDDET OKULLARDAKİ AKRAN ŞİDDETİNİ ARTTIRIYOR
10:52   İSTANBUL- ESENYURT'TA KADINLARIN İLGİNÇ HIRSIZLIK YÖNTEMİ
10:52   SPOR Konyaspor, Bolu kampındaki hazırlıklarını tamamladı
10:52   DHA DIŞ - Uçağın kanadına tırmanan adam panik yarattı
10:51   Yurdaer Şahin: "Bu ülkenin topyekun bir eylem planına ihtiyacı var"
10:51   Esenyurt'ta kadınların ilginç hırsızlık yöntemi