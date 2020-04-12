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O gece eşofmanla yok sattı, sonra alıcı bulamadı

Samsun'da sokağa çıkma yasağının açıklandığı gece eşofmanla gittiği fırında kendisine bile ekmek kalmayan fırıncı, yasak günlerinde ekmekler elinde kalınca aracını yıkamakla zaman geçirdi.

12.04.2020 11:40 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:40
O gece eşofmanla yok sattı, sonra alıcı bulamadı
Samsun 'da sokağa çıkma yasağının açıklandığı gece eşofmanla gittiği fırında kendisine bile ekmek kalmayan fırıncı, yasak günlerinde ekmekler elinde kalınca aracını yıkamakla zaman geçirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 31 şehirde 2 günlüğüne getirilen sokağa çıkma yasağı üzerine vatandaşlar Cuma gecesi erzak almak için market, manav, pazar yerleri ve fırınlara akın etti. İstiklal Caddesi'nde dükkanı olan fırıncı Cengizhan Piyade de sokağa çıkma yasağının ardından ekmek almak için fırına koştu. Dükkana birkaç dakika için eşofmanıyla inen Piyade, dükkanın ışığını gören vatandaşların akın etmesi nedeniyle kendine de ekmek alamadı. Fırındaki ekmekler bitince vatandaşlar evlerine kuru pasta alıp götürdüler. Gece yaşanan yoğunluğun ardından sokağa çıkma yasağı günlerinde ise dolu kalan raflarda ekmekler alıcısını bekledi. Yoğunluktan kendine bile ekmek alamayan Piyade, sakinlikten dükkanın önünde aracını yıkadı.

Ekmek satışlarında yanlış anlaşılan bir durum olduğunu söyleyen Cengizhan Piyade, "Kendim ekmek almak için geldim. Bir anda yoğunluk vardı. Kendime bile ekmek kalmadı. Saat 00.00'a doğru kapatmamı söylediler. Dükkanı kapattım. Ekmek satışı olur diye yoğun bir hazırlık yaptık. Ekmek elimizde kaldı. O gece ekmek bitince kuru pastayı talep etmeye başladı insanlar. Kuru pastayı da verdik. Bugün de siparişlerimizi ona göre ayarladık. Tezgahımızı boş bırakmamaya çalıştık. Ama gördüğünüz gibi ürün elde kaldı. Boş kalınca ben de arabamı yıkamaya başladım" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Piyade, Samsun, Güncel
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