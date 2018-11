29 Kasım 2018 Perşembe 14:57



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, "O gün dünyaya demokrasi dersi verdik. Vatan sevgisi nedir, özgürlüğüne sahip çıkmak nedir? Bütün dünya, bütün ülkeler bunu anlamış oldular." dedi.Bakan Selçuk, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların ailelerine yönelik 15 Temmuz Derneğince Antalya'nın Serik ilçesindeki bir otelde düzenlenen kampın açılışında, 15 Temmuz gecesi halkın onurlu bir mücadele verdiğini söyledi.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bu milletin daha nice zorlukların üstesinden geldiğini vurgulayan Selçuk, özgürlüğüne açık, can verse de vatanın bir karış toprağını kimselere vermeyen bir millet olduğunu ifade etti.15 Temmuz'da büyük bedeller ödeyerek şanlı bir tarih yazıldığını aktaran Selçuk, ilk kez bir darbe girişiminin milletin cesareti sayesinde başarısız olduğuna dikkati çekti.Asker kılığına girmiş teröristlere karşı verilen mücadelenin, milletin öz güvenini tazelediğini belirten Selçuk, "O gün dünyaya demokrasi dersi verdik. Vatan sevgisi nedir, özgürlüğüne sahip çıkmak nedir? Bütün dünya, bütün ülkeler bunu anlamış oldular." dedi.O gece Somali'de, Filistin'de, Katar'da ve dünyanın birçok ülkesinde insanların da ellerini açarak dua ettiklerini anlatan Selçuk, onların zulme, zalimlere karşı her zaman yanlarında olan Türkiye'ye karşı vefa borçlarını ödemek için dua ettiklerini kaydetti."Yükselen Türkiye'yi durdurmak istediler"Selçuk, bölgesinde ve dünyada sevilen lider konumuna yükselen Türkiye'nin birilerini rahatsız ettiğini belirterek, şöyle konuştu:"Yükselen Türkiye'yi durdurmak için 17-25 Aralık ile başlayan antidemokratik müdahaleler, 15 Temmuz'da darbe teşebbüsüyle yeni bir boyut kazandı. Teröristler, bu halkın vergileriyle savaş uçakları ve tanklarıyla yine halkın üzerine ateş açmakta hiç tereddüt etmediler. O kanlı gecede annelerimiz, kucağında yavrusuyla tankların karşısına çıktılar, ninelerimiz, dedelerimiz Kur'an'dan ayetler okuyarak yürüdüler. Milletimiz en uzun gecesinde tek yürek oldu. İstiklal ruhuyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet anlayışıyla kilitlendik. Vesayet odaklarının, darbeci teröristlerin oyunlarını bozarak şehitlerimizin bizlere emaneti olan aziz vatanımıza karşı vefa borcumuzu ödedik. Bunu sadece kendimiz için değil, çocuklarımızın geleceği için yaptık."Milletin Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da terörle verdiği mücadelede de aynı başarıları göstermeye devam ettiğini aktaran Selçuk, bugün sahip olunan güven ve huzurun şehitlere, gazilere borçlu olunduğunu bildirdi.15 Temmuz ruhunun hiçbir zaman kaybedilmeyeceğini, unutturulmayacağını anlatan Selçuk, millet olarak seferberlik ruhuyla ülkeye değer katmaya, çalışıp, üretmeye devam edeceklerini dile getirdi."Yeni yönetim sistemine adapta olduk"Ekonomik alanda da verilen mücadelenin aynı kararlılıkla devam ettiğini ifade eden Selçuk, bakanlık olarak milletin refah seviyesini yükseltmek için uğraştıklarını vurguladı.Sosyal yardım ve hizmet ağını genişleterek kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazilerin her zaman yanında olduklarını aktaran Selçuk, şunları kaydetti:"Çalışma hayatını iyileştirerek istihdam politikalarımızı yaygınlaştırıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş sürecini 15 Temmuz zaferinin hemen ardından başlattık ve başarıyla da yeni yönetim sistemini adapte olduğumuzu bilmenizi isterim. Güçlü Meclis, güçlü hükümet anlayışıyla demokrasimizin önündeki tüm engelleri tek tek kaldırarak 2023 hedefine ulaşmaya devam ediyoruz. Biz yeter ki hep birlikte 'Türkiye olalım' diyoruz. Suni ekonomik saldırılara karşı, bizi yıkmaya çalışanlara karşı 15 Temmuz'da olduğu gibi yine beraberce savaşacağız."Selçuk, Türkiye'nin dünyanın 34 ülkesinde şehitliği bulunduğunu anımsatarak, her şehitliği, milletin taşıdığı bir onur olarak değerlendirdi.Şehit ve gazilerin bir tek ailesinin bulunmadığını, bütün Türkiye'nin şehitlerin ve gazilerin ailesi olduğunu vurgulayan Selçuk, hükümet olarak şehit aileleri ve gaziler için ne yapılması gerekiyorsa hiçbir tereddüt göstermeden yapmaya devam ettiklerini söyledi.Bakanlık olarak şehit yakınlarına ve gazilere verilen hizmetler hakkında da bilgi veren Selçuk, demokrasi tecrübesi, tarihi ve kültürel birikimle geleceğin Türkiye'sini hep birlikte inşa edeceklerini ifade etti."Unutursak, unutturursak alçaklık ve hainlik tekerrür eder"Antalya Valisi Münir Karaloğlu, şehit kanlarıyla sulanarak toprakları vatan yapan ecdadın evlatlarının da bugün canlarını feda ederek vatanı koruduklarını söyledi. 15 Temmuz gecesi yaşananların unutulmaması gerektiğini aktaran Karaloğlu, "Yaşanan hainlikleri, alçaklıkları unutmadığımızı, unutturmayacağımızı ifade etmek lazım. Emin olun unutursak, unutturursak alçaklık ve hainlik tekerrür eder. Onun için bu programların önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, ikincisi düzenlenen kampın, büyük bir amaca hizmet ettiğini bildirdi.Vatan uğruna canını feda etmekten kaçınmayan kahraman şehitlerin aileleriyle bir arada bulunmaktan büyük onur duyduğunu anlatan Türel, "15 Temmuz'da birlik içinde el ele verdik mi kimsenin bizim önümüzde duramayacağını tüm dünyaya gösterdik. Bu ülkenin inançlı ve vatansever insanları 15 Temmuz gecesi o hain kalkışmayı engellememiş olsaydı inanın ülkemiz geri dönüşü olmayan bir karanlığa mahkum olacaktı." diye konuştu.Programda Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, şehit yakınlarıyla da yakından ilgilendi. Program sonrası aile fotoğrafı çektirildi.Yaklaşık 800 kişinin katıldığı kampın, 2 Aralık'a kadar devam edeceği bildirildi.