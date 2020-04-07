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O ilçede vatandaşlar evde kaldı, yaban keçileri çatıya kadar çıktı

O ilçede vatandaşlar evde kaldı, yaban keçileri çatıya kadar çıktı Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde sıklıkla görülen yaban keçileri, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların çok fazla sokağa çıkmamasıyla mahalle içlerine kadar inmeye başladı.

07.04.2020 11:52 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:53
O ilçede vatandaşlar evde kaldı, yaban keçileri çatıya kadar çıktı
TUNCELİ - Tunceli 'nin Çemişgezek ilçesinde sıklıkla görülen yaban keçileri, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların çok fazla sokağa çıkmamasıyla mahalle içlerine kadar inmeye başladı. Mahalle aralarında gezen yaban keçilerinden bir tanesinin ise bir evin çatısına çıkması dikkat çekti.
Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstünün sokağa çıkması kısıtlanmasının ve zaruri olmadıkça sokağa çıkılmama çağrısı yapılması ülke genelinde büyük oranda karşılık buluyor. Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde de vatandaşlar "Evde kal" çağrılarına uyuyor. Bahar havasının etkili olduğu ilçede boş kalan sokaklarda, yaban keçileri dolaşmaya başladı.İlçeye sürekli gelen yaban keçileri, bu kez mahalle ve sokak aralarının yanı sıra bazı evlerin çatılarına da çıkması dikkat çekti.
Yaban keçilerini koruduklarını ve doğal yaşama karşı duyarlı olduklarını aktaran ilçe sakinlerinden İbrahim Köse, "Biliyorsunuz korona virüs sebebiyle dışarıya çıkmak kısıtlandı. Bu yüzden Çemişgezek'te yaşayan dağ keçileri de artık yabanda değil de aynı zamanda ilçe içine de çıkmaya başladı. Biz yine de zaruri ihtiyaçlarımız olmadığı zaman dışarıya çıkmıyoruz. Bütün Türkiye'yi de bu sağduyuya bekliyoruz" dedi. O ilçede vatandaşlar evde kaldı, yaban keçileri çatıya kadar çıktı

Kaynak: İHA

Etiketler: Çemişgezek, Tunceli, Yaban, Genel

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O ilçede vatandaşlar evde kaldı, yaban keçileri çatıya kadar çıktı
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