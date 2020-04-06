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O ilçeye girişler kontrollü sağlanıyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehirde uygulanmaya başlanan giriş-çıkışların kontrollü şekilde sağlanması Denizli'nin Acıpayam ilçesinde de uygulanmaya başlandı.

06.04.2020 14:08 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:08
O ilçeye girişler kontrollü sağlanıyor
Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehirde uygulanmaya başlanan giriş-çıkışların kontrollü şekilde sağlanması Denizli 'nin Acıpayam ilçesinde de uygulanmaya başlandı. 56 bin nüfuslu ilçede alınan karar gereği araç giriş çıkışları kontrollü bir şekilde yapılmaya başlandı. Uygulama 15 gün sürecek.

Yurt genelinde etkisini arttırarak devam eden korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Acıpayam İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararı gereği ilçenin giriş ve çıkışlarından polis ile jandarma ekipleri tarafından denetim noktası oluşturuldu. Yaklaşık 56 bin nüfuslu ilçeye denetim noktasında güvenlik güçleri tarafından araçlarda bulunanların başta ateş ölçümleri yapılarak, plakaları kayıt altına alındı. Güvenlik güçleri durdurdukları araçlarda bulunanlara ilçeye neden geldikleri ve ne zaman gidecekleri hususunda sorularda sordu. Ticari amaçla gelen araçlardakilerin ise faaliyet belgelerine bakıldı. Ekiplerin uygulama esnasında maske ve eldiven detayına önem vermeleri ise dikkatlerden kaçmadı. 15 gün sürecek uygulamanın 24 saat esasına göre yapılacağı belirtildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Acıpayam, Denizli, Polis, Güncel
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