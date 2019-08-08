O, inşaat ustası bir anne

İNŞAAT İŞİNE AŞIĞIM

Genellikle erkek işi olarak bilinen inşaat işlerinin her aşamasında vazife yapan Gülsüm Demir'i görenler, önce şaşırıyor; sonra ise takdir ediyorlar. Kurmuş olduğu inşaat ekibiyle birlikte inşaat işleri yapan Gülsüm Demir, küçüklüğünden beri inşaat işi ile uğraştığını söyledi. Müteahhit bir babanın kızı olduğunu belirten Gülsüm Demir, 'Ben küçükken yaşıtlarım kendilerine uygun oyunlarda oynarlardı; ben gider inşaatta çekiç, mala, keser, testere gibi inşaat malzemeleri ile oynardım. Bu yüzden inşaat işlerine aşık bir insanım. Çok seviyorum. Her ne kadar bu meslek 'erkekler'ile bütünleşmiş olsa bile; ben bu işin kadınlar tarafından da yapılacağını herkese gösterdim. "dedi.

ALAYLI İNŞAATÇIYIM

'Kendimi bildim bileli inşaatın içinde oldum' diyen Gülsüm Demir, "Tadilatı yapılacak bir yerin kırımını yaparım; ölçüsünü alırım. Müşterinin istediği şekilde yapar teslim ederim. Ben bu iş yerimi kurmadan önce iki yıl yine inşaat üzerine bir başka firmada çalıştım. Daha sonra 'Neden kendi işimi kurmayayım?' diye düşündüm ve kendime ait iş yerini kurdum. Şu anda inşaatın her alanında vazife yapacak bir ekip oluşturdum. Atölyem var. Aşık olduğum mesleği büyük bir zevkle yapıyorum. Ben biliyorum ki, hizmetçisi olmadığınız bir işin asla patronu olamazsınız. Ben mektepli değil; alaylıyım."dedi.

NELER YOK Kİ?

Gülsüm Demir,bir inşaatın her aşamasını başarılı bir şekilde çalıştığını belirterek, ' İnşaat içinde yer alan; mobilya imalatını başarılı bir şekilde yapıyorum. Laminat parke, fayans, kalebodur, küpeşte, karton piyer alçı, kartonpiyer köpük, söve, asma tavan, ahşap merdiven, teras sundurma, pimapen, iç ve dış boya, ve her türlü tamir ve tadilat işleri; benim işimdir. Alırım elime çekicimi, malamı, metremi, matkabımı bu işleri yaparım. Şu anda kendi büromun fayanslarını ve iç duvar süslemelerini de ben kendi ellerimle yaptım. "dedi.

KADINLAR BAŞARILI

'Çalışan-üreten, ekonomiye katkı sağlayan kadınları gördükçe çok mutlu oluyorum' diyen Gülsüm Demir, 'Kadının var olduğu yerde başarı vardır. Kadının elinin değdiği yerde zerefet ve güzellik vardır. Kadının el attığı yerde; görsellik vardır. İnşaat kadın işi dediler; beni görenler ilk etapta şaşkınlıklarını dile getirdiler. Yaptığım işlerle, işimde gösterdiğim başarılı performans ile herkes artık beni kabul etti. Yanımda çalışan ustalar ve diğer insanlar, işten anladığım için en ufak bir şekilde yanlış bir iş yapmıyorlar, yapamazlarda. Çünkü ben varım' dedi.

PATRONUM-İŞÇİYİM-ANNEYİM

Gülsüm Demir, 'Şayet bir işin işçisi olmadan, asla patronu olamazsınız. Bu yüzden kendime ait iş yerim var. Bu yüzden patron diye düşünülebilirim. Ancak yaptığım ve çalışmama bakanlar; işçi gibi görürler. Ben inşaatçının kızıyım. İnşaatçıyım. İnşaat ustasıyım. Bunlarla birlikte evimde eşimi idare eden, çocuklarıma bakan, anneyim. Başarılı olmak ve kadınlara örnek olmak isteyen bir kişiyim; bu yüzden aşık olduğum mesleği yapmaktan onur ve gurur duyuyorum; zevk alıyorum. hiç bir işin erkeği-kadını olamaz; sadece istek olur,. yürek olur, sevda olur. Bunlar olursa, başaramayacağınız hiç bir iş olmaz" dedi.