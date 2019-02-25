25 Şubat 2019, 09:54
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O İş Bende Filmi

O İş Bende Filmi

O İş Bende filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. O İş Bende filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Başrollerde Nilay Toprak ve Nez Demir'in olduğu komedi filminin yönetmenliğini Haydar Işık üstleniyor.


Yönetmen: Haydar Işık
Senaryo: Enver Sülük, Murat Taş
Oyuncular: Nilay Toprak, Nez Demir, Doğuş, Betül Demirkaya, Metin Keçeci, Erdi Ünver, Selahattin Taşdöğen, Burhan Çelik, Esra Sönmezer, Ümit Acar
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: O İş Bende
Yapımcı Firma: 11 K Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 19.04.2019

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Yönetmen, Nez, Sinema
Kaynak: InterSinema.com