O kaçtı horoz kovaladı... Tebessüm ettiren o anlar kamerada

O kaçtı horoz kovaladı... Tebessüm ettiren o anlar kameradaHorozla çocuk arasında güldüren kovalamaca
HATAY - Hatay
'da, horozla çocuk arasında yaşanan kovalamaca güvenlik kameralarına yansıdı. Antakya
'nın Narlıca
Mahallesi'nde bulunan sağlık ocağının çevresinde horozun kovaladığı çocuk, dakikalarca horozdan kaçtı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olayda, çocuk sağlık ocağına sığınarak kurtuldu.Çocukla horoz arasında yaşanan kovalamaca sosyal medyada ilgiyle izlendi.
Hatay
Kaynak: İHA