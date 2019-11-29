Haberler » Güncel » O maç sonrası gözaltına alınanların sayısı 3'e yükseldi - Haber

O maç sonrası gözaltına alınanların sayısı 3'e yükseldi

Medipol Başakşehir-Roma maçında sahaya yabancı madde atılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 3'e yükseldi.

29.11.2019 11:10 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:10O maç sonrası gözaltına alınanların sayısı 3'e yükseldi
Medipol Başakşehir- maçında sahaya yabancı madde atılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 3'e yükseldi.
Dün akşam İstanbul Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 5'inci haftasındaki Başakşehir-Roma maçının 53'üncü dakikasında tribünden yabancı madde atarak İtalyan futbolcu Lorenzo Pellegrini'nin başından hafif yaralanmasına yol açan 2 kişi yakalanmıştı. Müsabaka sırasında, tribünlerin güneybatı üst kısımdan sahaya atılan yabancı madde (madeni para) ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 3'e yükseldi. Daha önce gözaltına alınan Y.Y (37) ile M.A 'nın (32) dışında, madeni parayı sahaya atanlar arasında olduğu iddia edilen yaşı 18'den küçük bir seyircinin daha polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.
Dün müsabaka sırasında yakalanan şüphelilerden Y.Y.'nin emniyetteki sorgusunda "kasten yaralama" ve "sahtecilik" gibi suçlardan soruşturma geçirdiği kaydedildi.
Şüpheliler hakkında "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet"ten işlem yapılacağı öğrenildi.
(İHA)

Başakşehir, Roma, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:40 Antalya'da dişini çektiren kişinin enfeksiyon sonucu öldüğü iddiası
12:39 İngiltere ağır dolandırıcılık ofisi'nden kktc başbakanı'na, 'tutuklama kararınız kaldırıldı?
12:39 NATO Kara Kuvvetleri komutanları Türkiye'de bir araya geldi: Gündemde iş birliği var
12:35 Bakan Yardımcısı Sayan'dan "Efsane gün indirimleri" uyarısı
12:35 Köpüklü akan dere korkutuyor
12:27 Demir ve sopalarla tesis bastılar
11:45 CHP'den Cumhurbaşkanı'na ağır suçlama: Yönetemediği yerlere mobbing uyguluyor, başarısız gösteriyor
11:41 İndirimden yararlanmak isteyen vatandaşlar, sabahın ilk saatlerinde AVM'lere akın etti
11:31 Bin liralık indirim için yağmura aldırış etmeden saatlerce sıra beklediler
11:29 Evinin duvarı işaretlenen Alevi aile ilk kez konuştu: Çok çirkin bir hareket
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
09:18 Diyanet 'sahte peyhamber'in cenazesine neden imam göndermediğini açıkladı: Büyük günah işledi
08:22 Genç oyuncu Yüsra Geyik, mini elbiseli pozunu paylaştı
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
29.11.2019 12:42:25