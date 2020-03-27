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O nine kuzularının hikayesini anlattı

Afyonkarahisar'da 2 kuzusuyla birlikte yaşayan 72 yaşındaki Emine Kılıçarslan, dün haberlere konu olan kuzularının hikayesini anlattı.

27.03.2020 14:37 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:37
O nine kuzularının hikayesini anlattı
Afyonkarahisar'da 2 kuzusuyla birlikte yaşayan 72 yaşındaki Emine Kılıçarslan , dün haberlere konu olan kuzularının hikayesini anlattı. Torunlarının ismini verdiği öksüz kuzularına gözü gibi bakan Kılıçarslan, onlara hem annelik hem de arkadaşlık yapıyor.

Afyonkarahisar'da 2 kuzusuyla birlikte yaşayan Emine Kılıçarslan, koronavirüs tedbirleri kapsamında yaşından dolayı sokağa çıkması yasak olduğu için evden çıkamadı. Kuzularının yemi biten Kılıçarslan da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Görevlilere, "Kuzularıma yem istiyorum" dedi. Emine Kılıçaslan'ın talebi valilik öncülüğünde kurulan Vefa Destek Gurubu'na aktarıldı. Ancak kuzuları, torunlar zanneden gönüllüler, Emine Kılıçarslan'ın evine koliyle gıda götürdü. Gıda ürünlerini görünce şaşkınlık yaşayan Emine Kılıçarslan, kuzuları için yem istediğini söyledi. Koli, kabul etmek istemeyen Kılıçarslan'a ikna edilerek, teslim edildi. Gönüllüler bir saat sonra da eve kuzular için yem götürdü.

Dün haberlere konu Emine Kılıçarslan, 2 kuzusunun hikayesini anlattı. Kılıçarslan, kuzuların öksüz olduğunu ifade etti. Kuzuları oğlunun arkadaşından aldığını ifade eden Kılıçarslan şöyle devam etti:

"Bu kuzuları Balıkesir Bandırma'dan getirdik. Kedi, köpek beslemem, ama kuzu severim beslerim. Daha önce kuzu çok baktım. Hülyam ve Deryam vardı. Bu kuzular öksüz kalmış ikizlermiş. Ben kuzulara anne oldum. Kuzuların ismini oğlum ve ben koydum. Torunlarımın ismi Doğukan ve Berat o yüzden bu isimleri koyduk. 72 yaşınayım kendim bakıyorum. Silip süpürüyorum. Allah razı olsun devletimizden, milletimizden ve Erdoğan'dan. Yem geldi ama yemi yemiyorlar. Sütü de zorla veriyorum. Dışarı çıkıp alamıyorum. Yoruluyorum ama seve seve bakıyorum bebek gibi."

Havalar ısınıncaya kadar kuzulara evinde bakacağını ifade eden Kılıçarslan şöyle devam etti:

"Gece yatıp sabaha karşı 04.00'da kalkıyorum. Sabah namazı okunana kadar bekliyorum. Dua ediyorum sabah namazını kılıp 9 buçuğa kadar yatıyorum. Havalar ısınınca bunları bahçeye indireceğim. Bahçede de çalarlar diye korkuyorum. Yiyecekleri olduğu zaman ben çok mutlu oluyorum. Dün yemediler, üzüldüler dua ettim, nazar değdi diye." - AFYONKARAHİSAR
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Kaynak: İHA

Etiketler: Kılıçarslan, Afyon, Güncel

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