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O okulda özel öğrenciler derste (2)

OKUL MÜDÜRÜ AÇIĞA ALINDI Aksaray'da diğer öğrencilerin velileri tarafından özel öğrencilerin sınıflarının kapatılmasının istendiği öne sürülen Mehmetçik İlkokulu Müdürü Kuddisi Kurt, soruşturma kapsamında açığa alındı.

08.11.2019 11:30 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:30 O okulda özel öğrenciler derste (2)

OKUL MÜDÜRÜ AÇIĞA ALINDI 

'da diğer öğrencilerin velileri tarafından özel öğrencilerin sınıflarının kapatılmasının istendiği öne sürülen Mehmetçik İlkokulu Müdürü Kuddisi Kurt, soruşturma kapsamında açığa alındı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, açığa alınan okul müdürünün yerine yeni müdürün görevlendirildiğini belirtti. Yetkililer, "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirildi. Müfettişler soruşturmayı yürütüyor. Okula psikojik destek için sosyal ekibimiz görevlendirildi. Velilerimizle görüşmelerimiz de yapılıyor" dedi. 



Aksaray, Güncel

Kaynak: DHA

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