"O parmağı eşine sakla" pankartı ipleri kopardı

Lyon forması giyen eski Beşiktaşlı Marcelo, Şampiyonlar Ligi'ndeki Leipzig maçında taraftarların tepkisine maruz kalmış, aynı maçta ve hafta sonu oynanan lig maçında taraftarlar hakaret içerikli pankartlar açmışlardı.

Yaşanan bu kriz sonrası Lyon Sportif Direktörü Juninho, Marcelo'nun takımdan ayrılmak istediğini açıkladı.

Marcelo'nun taraftar gruplarından birinin lideriyle sorun yaşadığını belirten Juninho, "Tüm grupla değil, sadece grubun lideriyle sorun yaşadı. Buna rağmen tüm grup Marcelo'ya karşı çıktı. Geçen sezon takımın en iyi isimlerinden biriydi. Bu sezon yedek kalmasına rağmen hiç sorun çıkarmadı. Çalışmaya devam ediyor ancak yaşanan olaylar, onu bu noktaya getirdi" dedi.

"MARCELO AYRILMAK İSTİYOR"

Juninho, Marcelo'nun takımdan ayrılmak istediğini doğrularken, "Olaylar sadece Marcelo'yu değil, herkesi etkiler. Verilen tepki, takımın iç sahadaki oyununu etkiledi. 2012'den beri hiçbir şey kazanamadığımızı düşününce, taraftarın sabırsızlığını anlıyoruz. Eğer hem Marcelo hem de bizim için iyi bir seçenek karşımıza çıkarsa değerlendireceğiz ancak 1.5 yıllık sözleşmesinin olduğu da unutulmamalı. Marcelo tecrübeli bir oyuncu. Eğer sonuç bulamazsak, sezon sonuna kadar takımda kalacak" ifadelerini kullandı.

"O PARMAĞI EŞİNE SAKLA" DENİLMİŞTİ

Lyon taraftarı, Ligue 1'deki Rennes maçında Leipzig maçında yaptığı orta parmak hareketine karşılık olarak "O parmağı eşine sakla Marcelo" pankartını açarak protestonun dozunu kaçırmıştı.

Marcelo, bu sezon Lyon formasıyla lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 13 maça çıktı.