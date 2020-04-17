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"O pislikleri yiyenlerin rezilliklerini de biz çekiyoruz"

30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta başlayacak olan sokağa çıkma yasağına saatler kala Sultangazi'de halk ekmek satış noktası önünde metrelerce uzunlukta kuyruk oluştu.

17.04.2020 19:35 | Son Güncelleme: 17.04.2020 20:41
30 Büyükşehir ve Zonguldak 'ta başlayacak olan sokağa çıkma yasağına saatler kala Sultangazi 'de halk ekmek satış noktası önünde metrelerce uzunlukta kuyruk oluştu. Ekmek kuyruğunu gören bir vatandaş Çinlileri suçlayarak, "O pislikleri yiyenlerin rezilliklerini de biz çekiyoruz" dedi.
Geçen hafta olduğu gibi bu hafta da 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağına saatler kala İstanbul Sultangazi'deki halk ekmek üretim tesisi önündeki satış büfesi önünde metrelerce uzunlukta kuyruk oluştu. Vatandaşlar ekmek almak için 40 dakika ile 1 saat arası sırada beklemek zorunda kaldı. Sırada bekleyen vatandaşların hafta sonu hiç dışarı çıkmamak için 10'ar 15'er adet ekmek aldıkları görüldü.
"O PİSLİKLERİ YİYENLERİN REZİLLİKLERİNİ DE BİZ ÇEKİYORUZ."
Halk ekmek kuyruğunda bekleyen Kazım Aydın isimli vatandaş, "Bizi bu şekle getiren Avrupa 'dır. Bunu bilsinler. Allah yardımcımız olsun. İnşallah bunu da atlatacağız. Biz bize yeteriz biz bu yükün altından da kalkarız inşallah. O pislikleri yiyenlerin rezilliklerini de biz çekiyoruz. Allah onların hesabını da onlara sorsun. Buradaki uzun kuyruğun sebebi de bu rahatsızlık nedeniyle, yarın sokağa çıkma yasağı var. Biz yasaları severiz, yasalara uyarız. İnşallah düzeleceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.
"BEN 10-15 TANE ALIP KOYACAĞIM, PAZARTESİ SALIYA KADAR YERİZ"
Sırada bekleyen bir diğer vatandaş Osman Koçer ise, "Burada bu kadar sıra olmasının nedeni ekmek almak. Bu ekmeği seviyoruz özellikle. Genelde 20-30 kişi oluyor ama 50-60 kişi var şu an burada aralıklı da bekleyince 200 metre sıra oluyor. Bir de önümüzde tatil var ister istemez onun için olacak. Halk ekmek açık olsa da vatandaş hafta sonu evden çıkmaması için çıksa problem olacak. En iyisi şimdiden alıp koyuyor. Ben 10-15 tane alıp koyacağım. Pazartesi salıya kadar yeriz yani" ifadelerini kullandı.
"BİZİM İNSANLARIMIZ NEDEN BÖYLE YAPIYOR"
Reşit Erdem isimli vatandaş ise burada kuyruğa girenleri eleştirerek, "Burada oluşan kuyruğun sebebi cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı var diye. İnsanlar ekmek bulamaz diye ekmek alıyorlar. Halbuki devletimiz zaten bütün kanallarında açıklıyor. Fırınlar açık, eczaneler açık bütün insanların temel ihtiyacı olan her yer açık. Bizim insanlarımız neden böyle yapıyor. Amerika, İspanya, İtalya 2 milyon gömüyor her gün. Yazık günah değil mi? Biraz kendimize gelelim biraz kendimizi çocuklarımızı düşünelim. Cumhurbaşkanımız zaten gereken yardımları gereken şeylerin hepsini yapıyor. Allan rızası için kendimize gelelim biraz" diye konuştu.
"20-25 DAKİKADIR BEKLİYORUM 20 DAKİKA DAHA BEKLERİM"
Sırada 25 dakikadır beklediğini söyleyen Yılmaz Katman isimli vatandaş ise, "Hastalıktan dolayı dışarı çıkmadığımız için bazı yerlerde bizim evde de bu ekmekten başka yenmiyor. 20-25 dakikadır bekliyorum 20 dakika daha beklerim. Yarın fırınlar açık ama biz bu ekmekten başka ekmek yemiyoruz. Halk ekmeğin yarın açık olup olmadığını da bilmiyorum" dedi.
(İHA) ’O pislikleri yiyenlerin rezilliklerini de biz çekiyoruz’

Kaynak: İHA

Etiketler: Sultangazi, Zonguldak, Avrupa, Güncel
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