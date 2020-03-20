PKK’nın sözde üst düzey yetkilisi Halide Tarı etkisiz hale getirildi

PKK kadın yapılanmasının sözde en üst karar organı Kürdistan Kadınlar Birliği (KJK) yönetim konseyi üyesi Halide Tarı'nın, MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla Kandil'de etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK kadın yapılanmasının sözde en üst karar organı KJK yönetim konseyi üyesi Ayten Amed kod adlı Halide Tarı, MİT ve TSK'nın ortak çalışması sonucu 9 Mart'ta Kandil'de gerçekleştirilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

ÖRGÜTTE SÖZDE ÜST DÜZEY YETKİLERDE BULUNDU

"Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan aranan Tarı'nın bölücü terör örgütüne 1990'lı yıllarda katıldığı, 2016'da ise Kandil'deki, örgütün hareketli birliklerinin denetimi ve koordinasyonunu yürüttüğü öğrenildi.Terörist Tarı'nın 2017'de sözde KJK yönetim konseyi üyeliğine getirildiği aynı dönemde PKK/KCK'nın Kandil alan yönetiminde, Ali Kıçi kod adlı terörist Ebuzeyid Sakcak ile sorumlu düzeyde yer aldığı belirtildi.

PKK 'NIN SÖZDE EŞBAŞKANLARINA YAKINLIĞIYLA BİLİNİRDİ

Tarı'nın 2018'den itibaren PKK'nın etkili olduğu bölgelerde yaşayan sivil halkın örgütlendirilmesi faaliyetlerinden sorumlu olduğu, PKK/KCK eşbaşkanları Cuma kod adlı Cemil Bayık ve Beşe Hozat kod adlı Hülya Oran'ın özel yazışmalarının tercümesini yaptığı, onlarla yakın ilişkisi içinde olduğu öğrenildi.

Güvenlik kaynakları, örgütün güvenli bölge olarak nitelediği Kandil'e yönelik başarılı operasyonların, özellikle PKK'ya yeni katılan örgüt mensuplarında büyük moral bozukluğu oluşturduğuna işaret etti.

Kaynak: İHA

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