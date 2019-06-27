27.06.2019 17:51
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O polislere başarı belgesi

O polislere başarı belgesi

Tekirdağ'da YKS'ye giderken kimliğini unutan Göktuğ Selvi isimli genci nüfus müdürlüğüne yetiştirip yeni kimliğini çıkarttıktan sonra tekrar sınav yerine götüren Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polislere Başarı Belgesi verildi.

Tekirdağ 'da YKS'ye giderken kimliğini unutan Göktuğ Selvi isimli genci nüfus müdürlüğüne yetiştirip yeni kimliğini çıkarttıktan sonra tekrar sınav yerine götüren Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polislere Başarı Belgesi verildi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ,( Yükseköğretim Kurumları Sınavı ) YKS'ye giderken kimliğini unutan Göktuğ Selvi isimli genci nüfus müdürlüğüne yetiştirip yeni kimliğini çıkarttıktan sonra tekrar sınav yerine götüren Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polislere Başarı Belgesi taktim etti.

Vali Yıldırım; "Göstermiş olduğunuz gayretli ve özverili çalışmadan dolayı sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

Vali Yıldırım'a İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş eşlik etti. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
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