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O sazıyla çalıp söylüyor, gönüllüler de maske üretiyor

Kırıkkale'de saz çalıp şarkı söyleyen usta öğretici Mehmet Eğlenen, Covid-19 ile mücadele kapsamında koruyucu maske üreten gönüllü öğretmen ve usta öğreticilerin moral ve motivasyonunu sağlıyor.

17.04.2020 09:36 | Son Güncelleme: 17.04.2020 09:37
O sazıyla çalıp söylüyor, gönüllüler de maske üretiyor
Kırıkkale 'de saz çalıp şarkı söyleyen usta öğretici Mehmet Eğlenen, Covid-19 ile mücadele kapsamında koruyucu maske üreten gönüllü öğretmen ve usta öğreticilerin moral ve motivasyonunu sağlıyor.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19'a karşı tedbirler kapsamında olası maske ihtiyacını karşılamak amacıyla çalışmalar gerçekleştiriyor. Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde de korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında bir grup gönüllü öğretmen ve usta öğreticisi, ihtiyaç durumunda kullanılması amacıyla 8 Nisan itibariyle Halk Eğitim Merkezinde maske üretimine başladı. Tüm malzemeleri belediye tarafından karşılanan maskeler hastanelere ve kamu kurumlarına ücretsiz gönderiliyor. Ayrıca belediye ekipleri de mahallelerde kapı kapı gezip halka maske dağıtıyor. Müzik ve Gösteri Sanatları Usta Öğreticisi Mehmet Eğlenen de, atölyede gönüllü olarak çalışanlar için saz çalıp şarkı söylüyor.

"Çalıp söylüyoruz"

Güle oynaya maske ürettiklerini belirten Mehmet Eğlenen, "Bu kutsal bir görev, biz de canla başla tüm öğretmen ve usta öğretici arkadaşlarımızla maske üretimi yapıyoruz. Aynı zamanda ben bağlama hocasıyım. Bir yandan maske üretiyoruz. Bir yandan arada sırada moral olsun diye çalıp söylüyoruz hep beraber. Güle oynaya maskelerimizi üretiyoruz" dedi.

"Maskelerimiz belediyeye verilip, ilçe halkına dağıtımı yapılıyor"

Gönüllü öğretmen ve usta öğreticilerin sabah 09.00, akşam 17.00'ye kadar fedakarca çalıştıklarını ifade eden Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sebahat Gültekin, "8 Nisan 2020'den beri 3 tane kadrolu öğretmenin 20'ye yakın usta öğreticimiz ile birlikte maske üretimi yapılıyor. Bu maske üretimi için kullanılan kumaşın tamamı Yahşihan Belediyesi tarafından karşılanıyor. Bizim şu anki maskelerimiz belediyeye verilip ilçe halkına dağıtımı yapılıyor. Bizim maske dikiminde kullandığımız kumaşlarımız Sağlık Bakanlığının standartlarına uygun. Bu dikim de öncelikle kadrolu öğretmenlerimin ön görüsünde planlama, dikim ve aldığımız direktiflere ve planlamaya göre çalışıyor bütün personel. Sabah 09.00, akşam 17.00'ye kadar fedakarca çalışıyorlar" diye konuştu.

"Personelin motivasyonu için Mehmet hocama iş düştü"

Merkez Müdürü Gültekin, "Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğündeki maske dikimi olayına bağlama hocası, beden eğitimi hocası, halk oyunları öğretmeni, Osmanlıca hocası, diksiyon eğitmeni hocası, İngilizce hocası, işaret dili öğretmeni hepsi katkı sağlıyor. Personelin motivasyonunu yükseltmede Mehmet hocama çok iş düştü bu süreçte kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Her eve 5'er maske dağıttık"

İlçe merkezinde 1 saat içerisinde 30 bin maske dağıtımı yapıldığını ifade eden Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz da, "10 mahallemizde 2 başkan yardımcımız, kurum müdürlerimiz ve 100 personelimiz ile beraber 1 saat içerisinde komple 30 bine yakın maske dağıttık. Kapı kapı bir haneye 5'er maske verdik" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Kırıkkale, Güncel
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