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O sergi Türkiye'de ilk defa İzmit'te

Tarihçi Ahmet Uslu'nun 'Anafartalar'dan Kocatepe'ye isimli koleksiyon ve fotoğraf sergisi Türkiye'de ilk defa Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında 26 Ağustos Pazartesi günü İzmit'te sergilenecek.

24.08.2019 12:01 O sergi Türkiye'de ilk defa İzmit'te
Tarihçi Ahmet Uslu'nun 'Anafartalar'dan Kocatepe'ye isimli koleksiyon ve fotoğraf sergisi Türkiye'de ilk defa Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında 26 Ağustos Pazartesi günü İzmit'te sergilenecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı, İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen ve bir hafta sürecek olan etkinlikler de bir ilke imza atılacak. Tarihçi Ahmet Uslu'nun 'Anafartalar'dan Kocatepe'ye isimli koleksiyon ve fotoğraf sergisi Türkiye'de ilk defa İzmit'te sergilenecek. 26 Ağustos Pazartesi günü başlayacak Zafer Haftası etkinliklerinde Ahmet Uslu'nun "Anafartalar'dan Kocatepe'ye" isimli koleksiyon ve fotoğraf sergisiyle savaş döneminde cephede mücadele veren askerlerin ailelerine, sevdiklerine, memleketlerine göndermiş oldukları posta kartları yer alacak. Çanakkale Seddülbahir Özel Müzesi ve Çanakkale Gezici Tır Müzesi'nin sahibi tarih araştırmacısı Ahmet Uslu tarafından hazırlanan olan sergi, 26 Ağustos Pazartesi saat 18.00'de İzmit Kent Meydanında gerçekleşecek. - KOCAELİ

Ahmet Uslu, Kocatepe, Türkiye, İzmit, Güncel

Kaynak: İHA

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