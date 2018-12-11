Elazığ
'da Harput
Anadolu Lisesinin geleneksel hale getirdiği "3. Geleneksel O Ses Harput Şarkı Yarışması" düzenlendi.
Elazığ Harput Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen 3. Geleneksel O Ses Harput Şarkı Yarışmasına 17 öğrenci katıldı.
Okulun konferans salonunda yapılan ses yarışmasında görme engelli Ali Yuvuz'un seslendirdiği "Ağlama Anam" adlı şarkısı duygusal anlar yaşattı.
Yarışma hakkında konuşan Elazığ Harput Anadolu Lisesi Müdürü Zeynel Karakaya
, şunları söyledi:
"Yarışmada amacımız birinciyi seçmek değil öğrenciler arasında birlik beraberliği milli manevi değerlerimizi pekiştirmek. Öğrencilerimiz arasında kaynaşmayı sağlayarak daha kaliteli bir eğitim sunmak istiyoruz. Biz bu etkinlikler ile öğrencilerin sosyal anlamda da gelişimini sağlamaya çalışıyoruz."
17 adayın yarıştığı yarışmada Sedef Bulanık
birinci, Taner Taş
ikinci, Tutku Gündoğdu
ise üçüncü oldu.
Yarışmada dereceye giren öğrencilere saz ve gitar hediye edildi.
Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtürk, Milli Eğitim Şube Müdürleri, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.
Anadolu Lisesi,Elazığ,Harput
11 Aralık 2018 Salı 19:40