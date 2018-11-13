O Ses Kayıtlarının TBMM'ye Gelmesini İsteyeceğiz"

CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, Cemal Kaşıkçı
cinayetinin ses kaydının Meclis'e sunulmasını isteyeceklerini açıkladı. Partisinin Meclis Grup Toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın gazetecilere yaptığı açıklamada, ses kaydının isteyen ülkelere dinletildiğini söylediğini hatırlatarak, "Kim bilmiyor? Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşları bilmiyor. Bütün dünya biliyor ama biz bilmiyoruz. Haydi vatandaşı bıraktım; bütün dünya biliyor TBMM'de 600 milletvekili bilmiyor. Niçin? Efendim, devlet sırrını öğrenirler diye. ya götürüp dağıtan sensin, veren sensin. Şimdi yeni bir araştırma önergesi vereceğiz, o ses kayıtlarının TBMM'ye gelmesini isteyeceğiz" diye konuştu.
EMEKLİ MAAŞLARININ ALT SINIRI
Kılıçdaroğlu'nun gündeminde emekli maaşlarının alt sınırı konusu da vardı. CHP Genel Başkanı, "Kanun teklifini hazırladık. Bütün emeklilere de söylüyoruz. Bize göre en az bin 500 olması lazım, madem bin lira söz verdiler, bin lirayı dediler parlamentoya getireceğiz. Bütün emekli kardeşlerimiz de izlesin. Kim emekliden yana politika izliyor, kim emekliye karşı politika izliyor, hep beraber göreceğiz" dedi.
(İHA)