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O Ses Tükiye'de adını duyuran genç şarkıcı 4 ayda 50 kilo verdi

O Ses Türkiye, yarışmasında Hadise'nin takımında yer alan ve sahne performansıyla unutulmaz arasına giren Anıl Şimşek, dört ayda tam 50 kilo verdi.

25.02.2020 19:34 | Son Güncelleme: 25.02.2020 19:44

O Ses Türkiye, yarışmasında 'nin takımında yer alan ve sahne performansıyla unutulmaz arasına giren Anıl Şimşek, dört ayda tam 50 kilo verdi.

4 AYDA ERİDİ

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye programında dans performanslarıyla adından söz ettiren Anıl Şimşek'in yeni görüntüsü görenleri hayrete düşürdü. Genç şarkıcı, dört ay gibi kısa bir sürede tam 50 kilo verdi.

O Ses Türkiye'de kilolu haline rağmen kıvrak danslarıyla izleyicilerin sempatisini kazanan Anıl Şimşek, yarışmanın ardından yoğun bir diyete girdi.

HEDEFİ 80 KİLOYA DÜŞMEK

Genç şarkıcı, dört ayda 150 kilodan 100 kiloya düştüğünü ve asıl hedefinin 80 kiloya düşmek olduğunu söyledi.

Öte yandan geçtiğimiz ay "Hazır mıyız" single çalışmasıyla müzik dünyasına adım atan Anıl, müzik çalışmalarını da sürdürüyor.

O Ses Tükiye'de adını duyuran genç şarkıcı 4 ayda 50 kilo verdi

O Ses Türkiye, Hadise, Magazin


HABER YORUMLARI (8)
FEYZA:Bencede tamam.
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CİCİ KIZ:tamam rüknettinciğim::::)))))))))))
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DÖNDÜ TEYZE:Tamam Rüknettin bey.:)))
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JEAN RENO:Tamam dede...
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RÜKNETTİN DEDE:Sakaryalı hatun sende kilo ver bebeğim.Anıl 80 kilo vermiş.Sende 100 kilo verirsen benim için daha iyi olur.
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CONİ:Tamam be yaa
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SAKARYALI HATUN:Tamam
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