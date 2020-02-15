O Ses Turgut Çıngı kimdir? Turgut Çıngı nereli, kaç yaşında?

Turgut Çıngı kaç yaşında? Trenler şarkısıyla katıldığı O Ses Türkiye yarışmasında dört jüri üyesini de döndürmeyi başardı. Murta Boz ile yoluna devam etti ve çapraz düellolarda da büyük başarı yakaladı. Turgut Çıngı hayatı ve daha fazlası haberimizde.

TURGUT ÇINGI KİMDİR?

Çıngı, 25 yaşında ve Antalya'da dünyaya geldi. Profesyonel olarak müzik yapan Çıngı birçok yerde sahne alıyor. O Ses Türkiye yarışmasına katılarak dört jüriyi de döndürdü ve aralarından Murat Boz'u seçti.

Turgut Çıngı, O Ses Türkiye'ye "Trenler" şarkısıyla katıldı. Murat Boz ile yoluna devam eden yarışmacı, sonraki turda "Sensiz Olmuyor" şarkısıyla Mehmet Tokalı ile düello yaparak bu turu da atlamayı başardı. Gemiler şarkısı ile diğer düelloda Kerem Çıldırlı'yı eledi ve böylelikle çeyrek finale kalmayı başardı. Çeyrek finalde Beyaz'ın takımından Mikail – Alican – Cihan üçlüsü ile karşılaştı ve bu turdan da finale yükselmeye hak kazandı.