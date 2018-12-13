TV8 ekranlarının sevilen yarışması O Ses Türkiye, tüm hızıyla çekimlerine devam ederken Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından yayınladığı bir video ortalığı fena karıştırdı. Hadise ile Beyazıt Öztürk'ün yakınlaştığı anların kaydedildiği görüntü, 'Ufukta yeni bir aşk mı var?' sorusunu akıllara getirdi.

O Ses Türkiye'de Bomba İddia: Beyaz ile Hadise Aşk Yaşıyor">

ASİSTAN ÖKSÜREREK UYARDI

Acun Ilıcalı'nın kaydettiği görüntülerde Acun video çektiğini gören asistan öksürerek Beyaz ile Hadise'yi uyarıyor. Hadise "Acun ne yapıyorsun?" diyerek tepki gösteriyor. Ünlü şarkıcı ardından Ilıcalı'nın "Evet hazır mısın?" sorusuna, "Hayır hazır değilim" yanıtını veriyor.

"SEVGİLİ OLACAKLAR"

Ilıcalı'nın paylaşımı Beyaz TV'deki 'Söylemezsem Olmaz' programında da masaya yatırıldı. Beyazıt Öztürk ile Hadise'nin yakınlaşmaya başladığını iddia eden Bircan Bali, "Bunlar açık açık deklare ettiklerinde bizim o günkü konuşmalarımızı lütfen bulun. O kadar eminiz ki sevgili olacaklarından. Hatta belki oldular. Siz hazırda tutun" ifadelerini kullandı.