Max Kruse ve Fırat Aydınus'un performansı geceye damga vurdu

Bu sezon inişli-çıkışlı bir performans sergileyen Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse, Tv8'de Acun Ilıcalı'nın sunduğu O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına katıldı. Alman futbolcu, programda İngilizce şarkı söyledi.

Sesi ve performansıyla ilgi çeken yıldız futbolcuya Hadise, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan döndü.

"BURADA KENDİMİ ÇOK RAHAT HİSSEDİYORUM"

Seçimi öncesinde Acun Ilıcalı'nın sorularını yanıtlayan Alman yıldız, "Buraya geldiğimde çok dost canlısı bir ülke gördüm. Burada kendimi çok rahat hissediyorum. En zor ayak uydurduğum şey duygu değişimi. Özellikle mağlubiyette her şey bir anda değişebiliyor" ifadelerini kullandı.

Ardından Acun'un, "Hiç Belçika'ya gittin mi?" sorusunu cevaplayan Kruse, "Gitmedim ama Hadise davet ederse belki de giderim" yanıtını verdi. Hadise de bu yanıta, "Her zaman başımın üstünde yerin var Max" karşılığını verdi. Bu diyalog izleyenlerin büyük ilgisini çekti.

BEYAZIT'I TERCİH ETTİ

Bu özel anların ardından Max Kruse, Fenerbahçeliler arasında seçim yapmak zorunda olduğunu belirtti ve tercihini Beyaz'dan yana kullandı.

FIRAT AYDINUS SAHNE ALDI

Gecenin bir başka dikkat çeken ismi ise hakem Fırat Aydınus oldu. Aydınus sahneye Sezen Aksu'nun 'Beni Yak' şarkısıyla çıktı.

Performansıyla beğeni toplayan tecrübeli hakeme yine Hadise, Beyaz ve Seda Sayan döndü. Fırat Aydınus'la bir süre sohbet eden Beyazıt Öztürk, "Sahada iki takımın taraftarı var ama siz sahada yalnızsınız" dedi.

SEDA SAYAN'IN TAKIMINA GİTTİ

Aydınus da bu cevaba karşılık olarak, "Sadece sahada değil, maçlardan sonra da yalnızız. Aile tarafına etki etmesi en zorlu durum bizim için" cevabını verdi. Ayrıca ünlü komedyen, "Panik oldum, kendinize zarar vermenizden korktum" diyerek stüdyoyu kahkahaya boğdu. Bu diyalogların ardından ünlü hakem Seda Sayan'ın takımına gitti.