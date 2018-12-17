O Ses Türkiye'de Murat Boz'dan Olay İtiraf: Telefon Başında Bekledim

En çok izlenen yarışma programı O Ses Türkiye, 16 Aralık Pazar akşamı 22. bölümüyle ekrana geldi. O Ses Türkiye sahnesine çıkan Soner Ilgın, performansıyla jüri üyelerinden Hadise, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk'ü döndürmeyi başardı.

BEYAZIT ÖZTÜRK, OLAYI ANLATMASINI RİCA ETTİ

Jürinin performansını beğendiği yarışmacı, şarkının kendisi özel bir yere sahip olduğunu söylemesi üzerine Beyazıt Öztürk, olayı anlatmasını rica etti.

Murat Boz'dan Olay İtiraf: Telefon Başında Bekledim">

MURAT BOZ'DAN OLAY İTİRAF GELDİ

Sahnede Bir Telefon isimli şarkısı seslendiren Soner Ilgın'ın kız arkadaşıyla ilgili anlattıklarından sonra ise Murat Boz'dan da ilginç bir itiraf geldi. Murat Boz kendisinin de nasıl çaresiz bir şekilde telefonun başında beklediğini anlattı.

"ÖZELE GİRMEYELİM"

Murat Boz, kendisinin de telefon başında beklediği zamanların olduğunu anlatması üzerine Acun Ilıcalı, araya girerek "Özele girmeyelim" diye konuya nokta koydu.

BEYAZIT ÖZTÜRK İTİRAZ ETTİ

Beyazıt Öztürk, Acun'un müdahalesine itiraz edince salonda kahkaha tufanı koptu.