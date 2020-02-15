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O Ses Türkiye Eyüp Sultan Aylar kimdir? Eyüp Sultan Aylar nereli, kaç yaşında?

O Ses Türkiye yarışmasında Hadise'nin takımında performans sergileyen Eyüp Sultan Aylar, Ege Üniversitesi konservatuvar mezunudur. Doğuştan görme engellidir ve küçük yaştan bu yana da müzikle ilgileniyor. Eyüp Sultan Aylar hayatı...

15.02.2020 09:33 | Son Güncelleme: 15.02.2020 09:41O Ses Türkiye Eyüp Sultan Aylar kimdir? Eyüp Sultan Aylar nereli, kaç yaşında?

Eyüp Sultan Aylar, Aynalar şarkısıyla O Ses Türkiye yarışmasına katıldı. Seda Sayan ve Murat Boz'un takımlarından isimlerle yaptığı düellodan başarı ile çıktı. Aylar, TRT Müzik'te ekrana gelen Engelsiz Sahne'de şarkılar seslendirdi.

EYÜP SULTAN AYLAR KİMDİR?

Doğuştan görme engeline sahip olan Aylar, 5 yaşından itibaren müzikle ilgileniyor. Eyüp Sultan Aylar, 1989 yılında Kars'da dünyaya geldi. Evli olan yarışmacı, O Ses Türkiye'ye İstanbul'dan katılıyor. Ege Üniversitesi konservatuvar mezunudur ve O Ses Türkiye'ye 'nin takımında devam ediyor.

Eyüp Sultan Aylar, "Aynalar" şarkısıyla O Ses Türkiye yarışmasına katılarak tüm jüri üyelerini döndürmeyi başardı. Finale kadar yükselen başarılı yarışmacı, Sonraki turda Altay Ali Erim ile düello yaptı ve düellonun kazananı Aylar oldu. Düellolarda Seda Sayan'ın takımından Zeliha Kendirci ile karşılaşarak üst tura çıktı. Sonraki düelloda ise Murta Boz'un takımından Şehriban Duman'ı mağlup etti.

Eyüp Sultan Aylar, TRT müzik'te yayınlanan ve Metin Özülkü'nün sunduğu "Engelsiz Sahne" adlı programa katıldı. Bağlama, ney, org ve kaval çalabilen Aylar, Taksim metrosunda şarkılar seslendirmeye devam ediyor.

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