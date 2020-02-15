Haberler » Gündem » O Ses Türkiye finalisti Alkan Dalgakıran kimdir? O Ses Türkiye Alkan Dalgakıran kaç yaşında, nereli? - Haberler

O Ses Türkiye finalisti Alkan Dalgakıran kimdir? O Ses Türkiye Alkan Dalgakıran kaç yaşında, nereli?

O Ses Türkiye'de yarı final heyecanının ardından final heyecanı yaşanmaya başladı. 6 yarışmacının finale kaldığı yarışmada finalistlerden Alkan Dalgakıran merak konusu oldu. Peki, O Ses Türkiye finalisti Alkan Dalgakıran kimdir? O Ses Türkiye Alkan Dalgakıran kaç yaşında, nereli? Alkan Dalgakıran kimin takımında?

15.02.2020 09:34 | Son Güncelleme: 15.02.2020 09:36O Ses Türkiye finalisti Alkan Dalgakıran kimdir? O Ses Türkiye Alkan Dalgakıran kaç yaşında, nereli?

Beyazıt Öztürk, Murat Boz, Seda Sayan ve Hadise'nin jüri koltuğunda oturduğu, Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı O Ses Türkiye'de final heyecanı yaşanıyor. İzleyiciler finale çıkan isimler hakkında araştırma yaparken O Ses Türkiye finalisti Alkan Dalgakıran kimdir? O Ses Türkiye Alkan Dalgakıran kaç yaşında, nereli sorularının yanıtlarını aradı.

ALKAN DALGAKIRAN KİMİN TAKIMINDA?

O Ses Türkiye finalisti Alkan Dalgakıran, Seda Sayan'ın takımında yer alıyor.

O SES TÜRKİYE FİNALİSTİ ALKAN DALGAKIRAN KİMDİR?

Alkan Dalgakıran, 25 yaşında. Alkan Dalgakıran, aslen Yalovalıdır. O Ses Türkiye'de en çok dikkat çeken isimler arasında yer alan Alkan Dalgakıran, Bursa'da eğitim hayatına devam ediyor. 25 yaşındaki Dalgakıran 'Trafik' adında bir müzik grubuna üye. Seda Sayan'ın takımında yarışan alan Alkan Dalgakıran'ın sosyal medyada oldukça destekleyeni bulunuyor.

Alkan Dalgakıran son olarak, Müslüm Gürses'in Nilüfer şarkısını seslendirerek yarı finale geçme hakkını kazanmıştı.

O Ses TürkiyeO Ses Türkiye'de final yarışmacıları kim? O Ses Türkiye finali ne zaman?

O Ses Türkiye Eyüp Sultan Aylar kimdir? Eyüp Sultan Aylar nereli, kaç yaşında?O Ses Türkiye Eyüp Sultan Aylar kimdir? Eyüp Sultan Aylar nereli, kaç yaşında?

O Ses Türkiye Soner Kip kimdir? Soner Kip nereli, kaç yaşında?O Ses Türkiye Soner Kip kimdir? Soner Kip nereli, kaç yaşında?

O Ses Turgut Çıngı kimdir? Turgut Çıngı nereli, kaç yaşında?O Ses Turgut Çıngı kimdir? Turgut Çıngı nereli, kaç yaşında?

O Ses Türkiye finalisti Biran Ceren Dörter kimdir? O Ses Türkiye Biran Ceren Dörter kaç yaşında, nereli?O Ses Türkiye finalisti Biran Ceren Dörter kimdir? O Ses Türkiye Biran Ceren Dörter kaç yaşında, nereli?

O Ses Türkiye finalisti Uygar Erdoğan kimdir? O Ses Türkiye Uygar Erdoğan kaç yaşında, nereli?O Ses Türkiye finalisti Uygar Erdoğan kimdir? O Ses Türkiye Uygar Erdoğan kaç yaşında, nereli?


Beyazıt Öztürk, O Ses Türkiye, Acun Ilıcalı, Seda Sayan, Gündem, Magazin, Güncel

HABER YORUMLARI
Gündem

Son Dakika Haberleri

10:57  15 Şubat Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:38  Evrim Keklik kimdir? Survivor'a katılan Evrim Keklik kaç yaşında, nereli?
10:24  The Divergent Series: Allegiant filmi konusu nedir? The Divergent Series: Allegiant oyuncuları ve The Divergent Series: Allegiant özeti!
10:24  Oflu Hoca'nın Şifresi filmi konusu nedir? Oflu Hoca'nın Şifresi oyuncuları ve Oflu Hoca'nın Şifresi özeti!
09:34  O Ses Türkiye finalisti Uygar Erdoğan kimdir? O Ses Türkiye Uygar Erdoğan kaç yaşında, nereli?
15.02.2020 11:32:16