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O Ses Türkiye finalisti Uygar Erdoğan kimdir? O Ses Türkiye Uygar Erdoğan kaç yaşında, nereli?

O Ses Türkiye'de yarı final heyecanının ardından final heyecanı yaşanmaya başladı. 6 yarışmacının finale kaldığı yarışmada finalistlerden Uygar Erdoğan merak konusu oldu. Peki, O Ses Türkiye finalisti Uygar Erdoğan kimdir? O Ses Türkiye Uygar Erdoğan kaç yaşında, nereli? Uygar Erdoğan kimin takımında?

15.02.2020 09:34 | Son Güncelleme: 15.02.2020 09:39O Ses Türkiye finalisti Uygar Erdoğan kimdir? O Ses Türkiye Uygar Erdoğan kaç yaşında, nereli?

Beyazıt Öztürk, Murat Boz, Seda Sayan ve Hadise'nin jüri koltuğunda oturduğu, Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı O Ses Türkiye'de final heyecanı yaşanıyor. İzleyiciler finale çıkan isimler hakkında araştırma yaparken O Ses Türkiye finalisti Uygar Erdoğan kimdir? O Ses Türkiye Uygar Erdoğan kaç yaşında, nereli sorularının yanıtlarını aradı.

UYGAR ERDOĞAN KİMİN TAKIMINDA?

O Ses Türkiye finalisti Uygar Erdoğan, Beyazıt Öztürk'ün takımında yarışıyor.

O SES TÜRKİYE FİNALİSTİ UYGAR ERDOĞAN KİMDİR?

Uygar Erdoğan, aslen Sivaslı, 26 yaşında ve O Ses Türkiye'ye Ankara'dan katılıyor. Çok küçük yaşlardan beri türkü söyleyen ve bağlamaya çalmaya başlayan yarışmacı, Avrupa'da sahne alıyor. O Ses Türkiye Kör seçmelerde "Çeke Çeke" şarkısı ile bütün jüri üyelerini döndüren Uygar Erdoğan, Beyazıt Öztürk'ü seçti.

Bir sonraki turda Takım için düelloda Elif Tunç ile sahne aldı. "Demmi Demmi" şarkısını söyleyen ikili arasından Beyaz tarafından sonraki tura geçirildi.

Çarpraz düellolarda ise Uygar Erdoğan'nın rakibi Velican Kaya ve Nilüfer Tütüncü oldu. Bu turda "Sakın Cahilin Yanına"ile sahne alan Uygar Erdoğan, çeyrek finale yükselmeyi başardı.Çeyrek finalde Uygar Erdoğan'ın rakibi Murat Boz'un takımından Meral Büşra Nur Doğan oldu. Ve izleyicilerden yüzde 53 oy alarak yarı finale yükseldi.

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